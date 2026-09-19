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Sabato con ampi spazi soleggiati alternati a nubi alte sui rilievi.

19 settembre 2026 | 08:00
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di Redazione

Redazione

Sabato con ampi spazi soleggiati alternati a nubi alte sui rilievi.

Nubi basse sui versanti padani al mattino, in progressivo diradamento; in prevalenza soleggiato lungo la costa. Dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, a parte qualche addensamento sui rilievi. Qualche velatura in serata: così la previsione di Arpal.

VENTI: settentrionali fino a moderati sul Centro-Ponente fino alla mattina, deboli brezze altrove; generalmente deboli dal pomeriggio con regimi di brezza

MARE: inizialmente mosso, in calo a poco mosso dal pomeriggio

TEMPERATURE: minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento

UMIDITÀ: su valori medio-alti