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previsioni arpal
Sabato con ampi spazi soleggiati alternati a nubi alte sui rilievi.
19 settembre 2026 | 08:00
Nubi basse sui versanti padani al mattino, in progressivo diradamento; in prevalenza soleggiato lungo la costa. Dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, a parte qualche addensamento sui rilievi. Qualche velatura in serata: così la previsione di Arpal.
VENTI: settentrionali fino a moderati sul Centro-Ponente fino alla mattina, deboli brezze altrove; generalmente deboli dal pomeriggio con regimi di brezza
MARE: inizialmente mosso, in calo a poco mosso dal pomeriggio
TEMPERATURE: minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento
UMIDITÀ: su valori medio-alti