Temi del giorno:
Domenica 20 settembre, alle ore 16.30|
Recco: al santuario di San Michele il Festival della polifonia
Da A.c.o.k. – Associazione Gruppi Corali Liguri
Dopo la pausa estiva, riprende il cammino del 51° Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore – Convegno Ligure delle Corali, importante appuntamento dedicato alla musica corale e alla valorizzazione della tradizione musicale ligure.
Il Convegno, dedicato alla memoria del Cav. Mauro Ottobrini, prosegue con un nuovo appuntamento presso il suggestivo Santuario di San Michele di Recco, dove la musica e la spiritualità si incontreranno in un pomeriggio all’insegna della coralità e della condivisione.
L’evento è organizzato dalla Scchola Cantorum Mons. G.B. Trofello di Camogli, con il patrocinio di A.C.O.L. – Associazione Gruppi Corali Liguri e della Regione Liguria, in collaborazione con il Comune di Recco e la Pro Loco di Recco.
Domani, domenica 20 settembre, alle ore 16.30 si terrà il Salterio Corale, che vedrà protagonisti due importanti realtà corali genovesi: il Coro Monte Bianco di Genova, diretto da Stefano Alloisio, e il Coro Daneo di Genova, diretto da Gianni Martini.
Sarà un’occasione per ritrovarsi attraverso il linguaggio universale della musica, proseguendo quel percorso di incontri tra cori, territori e comunità che da sempre caratterizza il Convegno Ligure delle Corali.
Un appuntamento che assume un significato particolare anche per il suo legame con la figura del Cav. Mauro Ottobrini, al quale il Convegno è dedicato: una memoria che continua a vivere attraverso la musica corale, la passione e l’impegno per la diffusione della cultura musicale.
L’appuntamento è a ingresso libero e tutti sono invitati a partecipare.
Nella foto la “Schola Cantorum Mons. G.B. Trofello”