Recco: al santuario di San Michele il Festival della polifonia

Dopo la pausa estiva, riprende il cammino del 51° Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore – Convegno Ligure delle Corali, importante appuntamento dedicato alla musica corale e alla valorizzazione della tradizione musicale ligure.

Il Convegno, dedicato alla memoria del Cav. Mauro Ottobrini, prosegue con un nuovo appuntamento presso il suggestivo Santuario di San Michele di Recco, dove la musica e la spiritualità si incontreranno in un pomeriggio all’insegna della coralità e della condivisione.

L’evento è organizzato dalla Scchola Cantorum Mons. G.B. Trofello di Camogli, con il patrocinio di A.C.O.L. – Associazione Gruppi Corali Liguri e della Regione Liguria, in collaborazione con il Comune di Recco e la Pro Loco di Recco.