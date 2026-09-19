Rapallo: un amore lungo 53 anni e 44 anni di matrimonio

Un amore lungo 53 anni di cui 44 di matrimonio. Etta Canneva e Alfredo La Torre festeggiano la loro bellissima inossidabile unione. Alfredo, popolare a Rapallo, e non solo, come Dj. Rambo ha riscosso anche quest’estate un grande successo come regista di tre affollate serate sul lungomare. Supponiamo che la musica sia stata e sia la colonna sonora che ha accompagnato e cullato la loro felicità.