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Attualità
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Rapallo: un amore lungo 53 anni e 44 anni di matrimonio

19 settembre 2026 | 09:30
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di Redazione

Redazione

Rapallo: un amore lungo 53 anni e 44 anni di matrimonio

Un amore lungo 53 anni di cui 44 di matrimonio. Etta Canneva e Alfredo La Torre festeggiano la loro bellissima inossidabile unione. Alfredo, popolare a Rapallo, e non solo, come Dj. Rambo ha riscosso anche quest’estate un grande successo come regista di tre affollate serate sul lungomare. Supponiamo che la musica sia stata e sia la colonna sonora che ha accompagnato e cullato la loro felicità.