Rapallo: “Sindaco, si dimetta. Io non aspetto altro”

Da Andrea Carannante, capogruppo consiliare in Rapallo

Leggo le dichiarazioni della sindaca Elisabetta Ricci sulla seduta del Consiglio comunale e francamente rimango basito. La sindaca dice che, dopo l’uscita dall’aula, “la prossima volta ci regoleremo di conseguenza”. Ma che significa? Non siamo all’asilo. Lei è il sindaco di Rapallo. I bambini fanno i dispetti, si fanno i dispetti a vicenda e dicono: “La prossima volta faccio così anch’io”.

Un sindaco dovrebbe parlare di amministrazione, di problemi della città, di trasporto pubblico, di Parco di Portofino, di servizi e di risposte ai cittadini. Quelle mozioni riguardavano proprio questo: problemi reali e importanti.

Io non accetto quindi che vengano liquidate come “le nostre mozioni”, quasi fossero una questione privata tra me e la maggioranza. Io sono un consigliere comunale e faccio il mio lavoro. Lei è il sindaco e faccia il suo. Se poi vuole “regolarsi di conseguenza”, si regoli pure.

Io continuerò a presentare mozioni, interrogazioni, richieste e denunce politiche. Continuerò a controllare quello che fa questa amministrazione e continuerò a dire pubblicamente quello che penso. Ma una cosa voglio dirgliela ancora più chiaramente. La misura è colma. Io chiedo le sue dimissioni. E lo chiedo senza più mezze parole: si dimetta.

Si dimetta perché questo modo di concepire il confronto istituzionale non è quello che mi aspetto da un sindaco. Si dimetta perché invece di preoccuparsi di come “regolarsi” con un consigliere di opposizione dovrebbe preoccuparsi dei problemi che ha davanti.