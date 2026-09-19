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Dopo il Consiglio interrotto|
Rapallo: “Sindaco, si dimetta. Io non aspetto altro”
Da Andrea Carannante, capogruppo consiliare in Rapallo
Leggo le dichiarazioni della sindaca Elisabetta Ricci sulla seduta del Consiglio comunale e francamente rimango basito. La sindaca dice che, dopo l’uscita dall’aula, “la prossima volta ci regoleremo di conseguenza”. Ma che significa? Non siamo all’asilo. Lei è il sindaco di Rapallo. I bambini fanno i dispetti, si fanno i dispetti a vicenda e dicono: “La prossima volta faccio così anch’io”.
Un sindaco dovrebbe parlare di amministrazione, di problemi della città, di trasporto pubblico, di Parco di Portofino, di servizi e di risposte ai cittadini. Quelle mozioni riguardavano proprio questo: problemi reali e importanti.
Io non accetto quindi che vengano liquidate come “le nostre mozioni”, quasi fossero una questione privata tra me e la maggioranza. Io sono un consigliere comunale e faccio il mio lavoro. Lei è il sindaco e faccia il suo. Se poi vuole “regolarsi di conseguenza”, si regoli pure.
Io continuerò a presentare mozioni, interrogazioni, richieste e denunce politiche. Continuerò a controllare quello che fa questa amministrazione e continuerò a dire pubblicamente quello che penso. Ma una cosa voglio dirgliela ancora più chiaramente. La misura è colma. Io chiedo le sue dimissioni. E lo chiedo senza più mezze parole: si dimetta.
Si dimetta perché questo modo di concepire il confronto istituzionale non è quello che mi aspetto da un sindaco. Si dimetta perché invece di preoccuparsi di come “regolarsi” con un consigliere di opposizione dovrebbe preoccuparsi dei problemi che ha davanti.
Si dimetta. Io non sto aspettando altro. E continuerò a chiederlo. Sindaca Ricci, si dimetta.