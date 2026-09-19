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Rapallo: San Maurizio di Monti domani si conclude la festa patronale

19 settembre 2026 | 16:09
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di Redazione

Redazione

Rapallo: San Maurizio di Monti domani si conclude la festa patronale

Prosegue questa sera e si conclude domani a San Maurizio di Monti, frazione collinare di Rapallo, la Festa Patronale in onore di San Maurizio. Di seguito il programma:

Sabato 19

Ore 19.30 apertura ristoro

Ore 21 serata  musicale con Alessia Caracausa

Ore 22.3: spettacolo pirotecnico0

Domenica 20

Ore 12: apertura stand gastronomici

Ore 17: celebrazione messa  seguita da processione e saluto pirotecnico.