Rapallo. I partiti a sostegno: “Il sindaco ha i numeri per governare”

Da Giacomo Raffo (Segretario cittadino – Forza Italia), Maurizio Malerba (Segretario cittadino – Lega), Monica Debè (Coordinatrice cittadina – Fratelli d’Italia), Elisa Pomata

(Commissario cittadino – Noi Moderati)

Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati: «Dall’opposizione una polemica fuori luogo. Prima delle strumentalizzazioni viene il rispetto delle persone»

«Le richieste di dimissioni della sindaca e la rappresentazione di una maggioranza che non avrebbe più i numeri per governare si fondano su quanto accaduto nell’ultima seduta del Consiglio comunale. Per questo riteniamo necessario ristabilire i fatti».

Lo dichiarano congiuntamente Giacomo Raffo, segretario cittadino di Forza Italia, Maurizio Malerba, segretario cittadino della Lega, Monica Debè, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, ed Elisa Pomata, commissario cittadino di Noi Moderati.

«Dei tre consiglieri di maggioranza assenti, due erano impossibilitati a partecipare per gravi motivi personali e il terzo per motivi lavorativi. Circostanze di cui i consiglieri di opposizione erano stati informati.

È quindi grave che, pur conoscendo le ragioni delle assenze, si sia deciso di trasformare quanto accaduto in una polemica sulla presunta tenuta politica della maggioranza. Le vicende personali dovrebbero restare fuori dallo scontro politico ed essere trattate con il rispetto e la sensibilità che meritano.

La polemica appare ancora più paradossale considerando che la seduta del Consiglio comunale era in gran parte dedicata a mozioni e iniziative presentate proprio dalle opposizioni. Anziché rimanere in aula e discutere le proprie proposte, hanno scelto di abbandonare i lavori facendo venir meno il numero legale, per poi utilizzare l’interruzione della seduta come argomento contro la maggioranza.