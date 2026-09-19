Temi del giorno:
Connsiderazioni|
Lettere/ “Rapallo, l’opposizione fa il suo mestiere”
Da Franco Fronzoli
La maggioranza, che dovrebbe avere una autonomia per conservare il numero legale, tramite la sindaco, pronuncia un “ j’accuse “ nei confronti della minoranza per aver fatto mancare il numero legale.
Ma non è la prima volta che il consiglio comunale viene sospeso per motivi vari tra cui la questione della assenza del “ numero legale “. Una maggioranza, non può navigare a vista, deve essere in grado di fare delle valutazioni anche numeriche, tenendo anche conto che l’opposizione, proprio perché opposizione, ha tutto il titolo di abbandonare l’aula.
Bisognerebbe, navigo nella utopia, che l’amministrazione prima di sedersi su quelle poltrone , che facesse un giro nel contesto della città di Rapallo e prendere nota di tutte le criticità presenti, i problemi, dalle “ buche “ alla mancanza di una idonea illuminazione della città, da come è ridotta la volta del “ Chiosco della Musica “ e contare quanti servizi igienici pubblici, sono in condizioni igieniche decorose e soprattutto se sono fruibili. Nessuna.
Solo dopo entrare nell’aula consigliare per cercare di risolvere almeno in parte quelle situazioni incresciose. Ma potrebbero fare anche un gesto che sarebbe applaudito dai cittadini di Rapallo, un gesto di consapevolezza, di dignità, di responsabilità: dimettersi.