Lavagna: arriva il grande nuoto nella piscina del Parco Tigullio

Che dire?! Il grande Nuoto arriva a Lavagna nella piscina del Parco Tigullio domenica 20 settembre, quando Alberto Razzetti, fresco Campione Europeo e Atleta di casa, insieme a Matilde Biagiotti, Manuel Frigo e Stefano Di Cola, Campioni Europei e Atleti della Nazionale, si alleneranno con gli Atleti Liguri di tutte le categorie, mostrando loro una giornata tipo di un Nuotatore facente parte della Nazionale. Trasmetteranno la loro esperienza e consiglieranno al meglio tutti i Partecipanti affinché possano migliorare le loro performance e puntare a conseguire i migliori risultati possibili delle loro carriere sportive. Una intensissima giornata che comincerà alle 8,30 e si concluderà alle 18, da non perdere assolutamente.