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Lavagna: arriva il grande nuoto nella piscina del Parco Tigullio

19 settembre 2026 | 08:47
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Lavagna: arriva il grande nuoto nella piscina del Parco Tigullio

Da Luca Castagnola

Che dire?! Il  grande Nuoto arriva a Lavagna nella piscina del Parco Tigullio domenica 20 settembre, quando Alberto Razzetti, fresco Campione Europeo e Atleta di casa, insieme a Matilde Biagiotti, Manuel Frigo e Stefano Di Cola, Campioni Europei e Atleti della Nazionale,  si alleneranno con gli Atleti Liguri di tutte le categorie, mostrando loro una giornata tipo di un Nuotatore facente parte della Nazionale. Trasmetteranno la loro esperienza e consiglieranno al meglio tutti i Partecipanti  affinché possano migliorare le loro performance e puntare a conseguire i migliori risultati possibili delle loro carriere sportive. Una intensissima giornata che comincerà alle 8,30 e si concluderà alle 18, da non perdere assolutamente.