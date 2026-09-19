Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
Liguria

"Gimme Five Days" col "Porto dei Piccoli"

|
Attualità
/
I nostri animali
/

Gaslini: unità cinofile dei Vigili del fuoco ammirate dai ricoverati

19 settembre 2026 | 18:10
Share0
di Marco Massa

Marco Massa

Gaslini: unità cinofile dei Vigili del fuoco ammirate dai ricoverati

Dal Centro Documentazione Foto Video – Comando Provinciale Vigili del fuoco Genova

Nella giornata odierna,  si è svolto presso l’istituto Gaslini di Genova, la terza edizione, del “Gimme Five Days” organizzato dalla fondazione il Porto dei Piccoli.
La manifestazione prevedeva dimostrazioni di unità cinofile in vari ambiti. I Vigili del Fuoco, hanno partecipato con 4 unità operative, del nucleo Regionale Liguria, insieme ad un operatore CO.EM. del Comando di Savona. Le unità Cinofile hanno effettuato dimostrazioni sia pratiche che teoriche, di attività ricerca persona.

Generico settembre 2026Generico settembre 2026Generico settembre 2026Generico settembre 2026