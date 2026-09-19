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Gaslini: unità cinofile dei Vigili del fuoco ammirate dai ricoverati
19 settembre 2026 | 18:10
Dal Centro Documentazione Foto Video – Comando Provinciale Vigili del fuoco Genova
Nella giornata odierna, si è svolto presso l’istituto Gaslini di Genova, la terza edizione, del “Gimme Five Days” organizzato dalla fondazione il Porto dei Piccoli.
La manifestazione prevedeva dimostrazioni di unità cinofile in vari ambiti. I Vigili del Fuoco, hanno partecipato con 4 unità operative, del nucleo Regionale Liguria, insieme ad un operatore CO.EM. del Comando di Savona. Le unità Cinofile hanno effettuato dimostrazioni sia pratiche che teoriche, di attività ricerca persona.