Entella, prova di carattere allo Zini: fermata la Cremonese sullo 0-0

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

L’Entella gioca una grande gara e blocca la Cremonese sullo 0-0, i biancocelesti racimolano 4 punti in 2 trasferte complicatissime e arrivano alla sosta con 5 lunghezze in classifica.

Mister Chiappella stupisce proponendo un 4-5-1 che vede la conferma di 10 interpreti su 11: in porta Del Frate; linea difensiva composta da Parodi, Tiritiello (unica novità), Alborghetti e Di Mario; in mezzo al campo Franzoni, Squizzato e Benedetti, mentre sugli esterni si rivedono Vignali e Guiu. Il peso del reparto offensivo invece è retto dal solo Cuppone.

Il primo squillo della gara arriva all’undicesimo minuto, quando Gerli tenta il tiro dalla trequarti su cui si fa trovare pronto Del Frate, che in presa bassa disinnesca la conclusione.

L’Entella gioca bene e fa la partita senza però riuscire a concretizzare la supremazia sul campo, al 46esimo ci prova Guiu dalla trequarti ma Agazzi è reattivo e para senza difficoltà il tiro del catalano.

La prima frazione termina così a reti bianche: 45 minuti equilibrati nei quali i biancocelesti hanno sfoggiato un’ottima prestazione, tenendo bene il campo e gestendo i ritmi della gara.

L’Entella rientra forte e si fa vedere subito in area avversaria con Guiu, che di destro cerca la conclusione sul secondo palo, devia Agazzi.

Al 52esimo occasionissima Entella: Baschirotto sbaglia il disimpegno e concede la sfera a Franzoni che si invola verso la porta, il numero 24 dei chiavaresi cerca di servire Cuppone sul secondo palo che avrebbe la porta completamente spalancata, l’assist però è impreciso e non arriva a destinazione, terminando così la propria corsa sul fondo.

Al 63esimo ripartenza per la Cremonese che lancia Nasti in campo aperto, il giocatore dei lombardi entra in area e calcia senza trovare la porta, provvidenziale l’interferenza di Tiritiello che gli impedisce di tirare indisturbato.

Al 69esimo i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Bonazzoli, che a seguito di una carambola in area ospite si ritrova la sfera tra i piedi a due passi dalla porta, non riesce però a coordinarsi con successo spedendo il pallone alto sopra la traversa.