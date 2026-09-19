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Chiavari: si conferma “Comune ciclabile”, bandiera gialla Fiab
19 settembre 2026 | 16:17
Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari
È stata consegnata questa mattina, in occasione della partenza della Ciclopedalata Expo, la Bandiera Gialla di FIAB assegnata al Comune di Chiavari. La città dei portici entra così per il sesto anno consecutivo nella rete dei ComuniCiclabili, confermando anche per il 2026 il livello di 2 Bike Smile.
«Essere riconosciuti per il sesto anno consecutivo come ComuneCiclabile significa dare continuità a un percorso che vogliamo continuare a sviluppare Il tema non riguarda soltanto la bicicletta, ma un modo diverso di pensare gli spostamenti in città, lavorando sui collegamenti e sulla possibilità di offrire alternative concrete all’utilizzo dell’auto» commenta l’assessore, Alessandra Ferrara.
Il riconoscimento, promosso dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, valuta il grado di ciclabilità dei territori attraverso una serie di parametri legati alle infrastrutture, alla mobilità urbana, al cicloturismo e alle politiche adottate dalle amministrazioni per incentivare l’utilizzo della bicicletta.