Chiavari diventa capitale dello sport, centro invaso dagli atleti

Domani, domenica 20 settembre si svolge nel centro di Chiavari la “Festa dello Sport” con la partecipazione di 48 società sportive che operano in città. Centinaia di giovani si esibiranno nelle discipline sportive che amano dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, coinvolgendo l’intero centro cittadino con 48 associazioni e realtà sportive presenti e centinaia di giovani atleti impegnati in esibizioni, dimostrazioni e attività aperte gratuitamente al pubblico.