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Con centinaia di preparatissimi dilettanti|
Chiavari diventa capitale dello sport, centro invaso dagli atleti
Domani, domenica 20 settembre si svolge nel centro di Chiavari la “Festa dello Sport” con la partecipazione di 48 società sportive che operano in città. Centinaia di giovani si esibiranno nelle discipline sportive che amano dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, coinvolgendo l’intero centro cittadino con 48 associazioni e realtà sportive presenti e centinaia di giovani atleti impegnati in esibizioni, dimostrazioni e attività aperte gratuitamente al pubblico.
Dicono in Comune: “Via Martiri della Liberazione, via Vittorio Veneto, corso Garibaldi, piazza Matteotti, piazza Mazzini e piazza Roma si trasformeranno per un giorno in una grande palestra a cielo aperto, con spazi dedicati alle diverse discipline e la possibilità per bambini, ragazzi e famiglie di conoscere da vicino l’offerta sportiva del territorio”.
Le 48 associazioni coinvolte sono:
2Be CrossFit
Acquarone Polisportiva
Aerobica Entella
Amis VBC Chiavari
Asaj JudoO
athena academy
Aurora Basket
Benzena
Nac Ballet
Bridge Chiavari
Brooklyn Fitboxing Chiavari
Cai Chiavari
Entella Academy
Centro Studi Danza Academy
Chiavari Nuoto
Scherma Chiavari
Anffas
Cosmo sport academy
CSI Progetto Scuola
TaiChi & KUngFu Chiavari
Open Arts Flamenco
Europe direct Tigullio
Discipline arti marziali Asd
Pro Chiavari
Gymnica 2000
Maury Sport
Momas Academy
Spazio Oltre
Orsi del Tigullio
Panahtlon
Chiavari Powerlifting
Sankaku Karate
Subbuteo
Tennis Chiavari
Villaggio Sport sezione Tennis Tavolo
Tigullio Motor Club
Chiavari Ring Lotta
Youngtimers Tigullio
Zen Fit
Entella Sitting Volley
Lega Navale Italiana
Sezione Aia Chiavari
Asd Predatori Golfo del Tigullio
Villaggio Volley
Portofino Football Club
Yamabuschi Asd
Asd Chiavari Battleground Softair