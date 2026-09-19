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Camogli: “Netta contrarietà al consumo di territorio in area teatro”
19 settembre 2026 | 15:44
Tito Degregori
Da Tito Degregori, Comitato Tutela Ambientale centro storico Camogli
Con riferimento a quanto letto oggi sul Levante News riguardo alla possibile cementificazione e possibili scavi in piazza del Teatro e area ex scalo, come storico rappresentante del Comitato Tutela Ambientale centro storico Camogli, ribadisco per quanto vale ancora una volta la ferma posizione di contrarietà a queste modifiche del territorio, già manifestata pubblicamente il 7 marzo 2015.