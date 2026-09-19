Camogli: ex scalo, l’incubo di un nuovo edificio anziché utlizzare l’esistente

Perché non passino inosservate decisioni importanti che determinano il presente ma anche il futuro di Camogli. Questo lo scopo dell’assemblea pubblica, partecipata da un crescente numero di persone, che si è svolta negli spazi della bocciofila “Corzetto” di Camogli. Indice che vi è, in parte della popolazione, l’esigenza di condividere alcuni temi importanti per la vita della città. Ad organizzarla il Coordinamento Progressista Camogli, che fa capo a Carlo Anelli, il quale da “sollecitatore”, come lui stesso si è definito, ha invitato i consiglieri comunali di opposizione (Giuseppe Maggioni, Italo Mannucci, Marta Puppo) ad intervenire sui temi ex ospedale e progetto area ex scalo ferroviario. Ciò nella convinzione che da troppo tempo non vi siano occasioni di incontro e di dialogo tra i cittadini ed auspicando che questo sia il primo di una serie.

Da parte della minoranza è stato lanciato un allarme: quello dell’approvazione, martedì 22 settembre in Consiglio comunale, della pratica urbanistica relativa a piazza del teatro (Matteotti) ed area ex scalo.

Primo intervento quello di Marta Puppo che ha ricordato che il Piano Urbanistico Comunale (Puc), avviato dalla precedente amministrazione, è in fase di approvazione e che nei piani particolareggiati (Prg) sono inserite questioni importanti. Ha poi spiegato che per la zona scalo ferroviario, dopo avere scartato il progetto dell’ex amministrazione comunale, in prima battuta era stato previsto il riuso del casotto (magazzino delle ferrovie) in chiave socio-sanitaria, che ha avuto il benestare della soprintendenza. Ma nella variante successiva che è stata presentata si prevede la costruzione di un nuovo volume con aggiunta di parcheggi sotterranei. Ciò con la specifica che in caso ci fossero difficoltà di approvazione si tornerebbe al progetto iniziale del casotto. “Questo passerà in Consiglio comunale martedì prossimo senza un minimo di discussione” ha detto Puppo. Sull’ex ospedale ha specificato che si prevede di permettere la totale residenzialità chiedendo come oneri la realizzazione di un ascensore e di un polo sanitario in piazza Matteotti. “I due progetti sono quindi strettamente collegati ed il privato viene favorito, perché le richieste sono minimali” ha concluso.

Pippo Maggioni si è soffermato sul tema ex ospedale rimarcando che il privato ha presentato un progetto per realizzare appartamenti di lusso chiedendo un cambio di destinazione d’uso per la parte vincolata a sanità. “Possiamo essere anche favorevoli all’approvazione del cambio, ma con una contropartita forte non solo economica, ma anche sociale. Pensando al fatto che oggi è difficile accedere al mercato immobiliare, si dovrebbe chiedere al privato di costruire un gran numero di appartamenti ad edilizia sociale – ha spiegato – E’ sbagliato approvare una modifica senza stabilire bene prima la contropartita”. Ha poi proseguito sul progetto ex scalo ferroviario affermando l’inutilità di costruire ex novo e ricordando che a Rapallo in situazione analoga è stato utilizzato il casotto esistente. “Ciò comporterebbe un costo alto e l’eliminazione di posteggi già esistenti. Queste sono scelte gravi” ha concluso.

Italo Mannucci ha tracciato la storia dell’ospedale, per il quale il progetto del privato prevede un costo di 30 milioni di euro. Non bisogna dimenticare che l’edificio era di proprietà del Comune, costruito nel 1896 grazie alla donazione di Felicina Casabona. Poi passò di proprietà alla sanità pubblica regionale e successivamente fu acquisito dalla Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare che nel 2022 lo vendette a Giuseppe Corti. L’ultimo passaggio ebbe anche una vicenda giudiziaria poi risolta. “E’ dal 1994 che mi interesso all’ex ospedale, quando passò alla Asl. Quando ero vicesindaco, con Maggioni sindaco, concordammo di acquistarlo ma scoprimmo che la Regione l’aveva inserito in un pacchetto e che era stato acquistato da Fintecna del gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Successivamente un immobiliarista chiese di trasformarlo in hotel ridando al Comune la parte vincolata a sanità. Ma non se ne fece nulla. Nel 2021 l’amministrazione fece richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di acquistarlo, ma la risposta fu che era già stato venduto. E veniamo ai giorni nostri con la richiesta di cambio di destinazione d’uso”.