Camogli: ex ospedale ed ex scalo, la maggioranza chiarirà in Consiglio

Da ufficio Comunicazione Comune di Camogli

In merito all’assemblea pubblica tenutasi nella mattinata di oggi, sabato 19 settembre, e alle ricostruzioni apparse sugli organi di stampa relative alla pratica urbanistica riguardante l’area dell’Ex Scalo ferroviario e il complesso dell’Ex Ospedale, l’Amministrazione comunale di Camogli farà chiarezza su tutte le inesattezze emerse direttamente durante la seduta consiliare già convocata per martedì 22 settembre alle ore 17:00.

L’Amministrazione accoglie sempre con favore il confronto democratico e la partecipazione dei cittadini. Tuttavia, è necessario rettificare fin da subito alcune ricostruzioni imprecise o allarmistiche espresse dai responsabili delle attuali situazioni, durante la riunione di oggi, che rischiano di distorcere la percezione di progetti pensati per restituire servizi essenziali e riqualificare parti strategiche della nostra città.