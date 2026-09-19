Calvari: “Intitoliamo il tunnel Fontanabuona a Cristoforo Colombo”

Dal Comune di San Colombano Certenoli

Al convegno “Strategie per il Territorio” il viceministro Edoardo Rixi annuncia la fine dell’iter burocratico e progettuale. Atteso entro ottobre il progetto esecutivo di Autostrade per l’Italia per fissare la data dell’inizio lavori prevista per il 2027.

Si è parlato di infrastrutture, sviluppo e futuro dell’entroterra ligure questo pomeriggio a Calvari, nell’ambito di Expo Val Fontanabuona e Valli del Tigullio, durante il convegno “Strategie per il Territorio”, moderato da Mauro Boccaccio.

Al centro dell’incontro, al quale hanno partecipato il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana e il sindaco di San Colombano Certenoli Claudio Solari, è stato soprattutto il tema delle infrastrutture strategiche per il territorio e, in particolare, il futuro collegamento tra la Val Fontanabuona e il Tigullio.

La notizia principale è arrivata dal viceministro Rixi, che ha annunciato la conclusione del percorso burocratico e progettuale relativo al tunnel della Val Fontanabuona, opera attesa da anni dal territorio.

Secondo quanto riferito da Rixi nel corso dell’incontro, il Governo è ora in attesa, entro il mese di ottobre, del progetto esecutivo da parte di Autostrade per l’Italia. Un passaggio che consentirà di procedere verso la definizione della fase operativa e di fissare la data di avvio dei lavori, indicata dal viceministro nel corso del suo intervento.

L’opera rappresenta un intervento strategico per il collegamento tra l’entroterra e il Tigullio e si inserisce nel quadro delle infrastrutture destinate a migliorare l’accessibilità della Val Fontanabuona, con ricadute attese sulla mobilità, sui collegamenti e sulle prospettive di sviluppo economico del territorio. L’iter dell’opera ha visto negli ultimi mesi una progressiva accelerazione, dopo i diversi passaggi autorizzativi e progettuali.

Nel corso del talk è intervenuto anche l’onorevole Roberto Bagnasco, già sindaco di Rapallo, che ha avanzato una proposta che ha suscitato particolare interesse ed apprezzamento tra i presenti: intitolare il futuro tunnel della Val Fontanabuona a Cristoforo Colombo.

La proposta è stata accolta positivamente dalla platea dei sindaci e degli amministratori presenti, che hanno salutato l’idea con un applauso.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, che ha posto l’attenzione sulle iniziative messe in campo dalla Regione Liguria a sostegno della Val Fontanabuona e delle aree interne, evidenziando l’importanza di valorizzare le diverse realtà produttive, economiche e sociali che caratterizzano il territorio. Tra i temi richiamati anche quello delle Comunità energetiche e delle opportunità connesse a nuovi strumenti e progettualità capaci di sostenere lo sviluppo locale, rafforzando la collaborazione tra enti, imprese e comunità.

Un intervento quindi orientato soprattutto alle politiche di sviluppo economico e alla valorizzazione dell’entroterra, in un quadro nel quale le diverse iniziative regionali possono contribuire a rafforzare l’attrattività e la capacità di crescita del territorio.

Il confronto ha rappresentato così un momento di particolare rilievo all’interno del programma di Expo, mettendo al centro una delle questioni più sentite per il futuro della vallata: la necessità di rafforzare i collegamenti tra costa ed entroterra e di trasformare le infrastrutture in uno strumento concreto di sviluppo del territorio.