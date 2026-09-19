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Caccia: “Lunga vita alla Lega che vorrebbe cancellarla”
Da Pino Lanata
Con un comunicato stampa del 18 settembre (pubblicato da Levante News) la LAC Liguria da i numeri:
429.484 i cacciatori in Italia nel 2025
11.548 i cacciatori in Liguria nel 2025
8 i galli forcelli maschi cacciabili in Liguria nel 2026
16 le pavoncelle cacciabili in Liguria nel 2026
37 in totale le specie di uccelli cacciabili in Italia (omesso che in Liguria sono solo 29);
12 i mammiferi cacciabili in Italia (omesso che il Liguria sono solo sette)
961.562 euro versati dallo Stato nel 2025 alle Associazioni Venatorie riconosciute (competenza anno 2023).
Nessuna informazione in merito alle somme pagate annualmente dai cacciatori:
– euro 72.153.312,00 (euro 168 per 429.484 cacciatori) quale tassa concessione governativa per il porto armi;
– euro 2.216.137,44 (euro 5,16 per 429.484 cacciatori) soprattassa per legge destinata al 95% alle Associazioni Venatorie riconosciute;
– euro 1.039.320,00 (euro 90 per 11.548) tassa regionale per esercitare attività venatoria in Liguria;
– euro 30.000.000 circa per assicurazione obbligatoria (RCT e infortuni personali).
Quanti sono i Soci LAC in Liguria? Dato mai pubblicato, forse poco più di quattro amici al bar.
Quanto versano i Soci LAC allo Stato e alla Regione Liguria per “sparare a raffica continua” contro caccia e cacciatori? Zero assoluto… e non hanno il porto armi e non pagano assicurazioni!
Questa è realtà inconfutabile.
Di fronte a tali e tanti numeri una domanda sorge spontanea: cosa vuole veramente la LAC?
E’ chiaro, anzi lapalissiano: è l’unica associazione che statutariamente vuole morire! Infatti quando avrà raggiunto il suo scopo – abolizione della caccia – non avrà più ragione di esistere.
I cacciatori cercano di vivere per andare a caccia domani e per tanto tempo ancora.
La LAC tutto al contrario: vuole far morire subito la caccia per estinguersi anch’essa.
Lunga vita alla LAC e viva la caccia; un abbraccio ai pochi o tanti Soci della LAC, senza il tradizionale “in bocca al lupo” ma con un calorosissimo “buona caccia”.
Chiavari, 19.09.2026 vigilia dell’apertura della stagione della caccia