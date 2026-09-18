Variabilità sulla Liguria in attesa del sole nel fine settimana

Nubi irregolari con ampie schiarite sulla costa e addensamenti più consistenti sui versanti padani in mattinata con isolati piovaschi. Nelle ore centrali e pomeridiane aumento dell’instabilità con possibili rovesci o temporali specie sui rilievi di Centro-Ponente, attenuazione dei fenomeni e schiarite in serata: così la previsione di Arpal