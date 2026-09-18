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previsioni arpal
Variabilità sulla Liguria in attesa del sole nel fine settimana
18 settembre 2026 | 07:45
Nubi irregolari con ampie schiarite sulla costa e addensamenti più consistenti sui versanti padani in mattinata con isolati piovaschi. Nelle ore centrali e pomeridiane aumento dell’instabilità con possibili rovesci o temporali specie sui rilievi di Centro-Ponente, attenuazione dei fenomeni e schiarite in serata: così la previsione di Arpal
VENTI: deboli o moderati in rotazione ciclonica, in rotazione dai quadranti settentrionali in serata
MARE: mosso a Ponente, molto mosso a Levante in graduale calo
SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: bassa probabilità di temporali forti
TEMPERATURE: minime in calo, massime stazionarie
UMIDITÀ: su valori medio-alti