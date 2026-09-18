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Variabilità sulla Liguria in attesa del sole nel fine settimana

18 settembre 2026 | 07:45
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di Redazione

Redazione

Variabilità sulla Liguria in attesa del sole nel fine settimana

Nubi irregolari con ampie schiarite sulla costa e addensamenti più consistenti sui versanti padani in mattinata con isolati piovaschi. Nelle ore centrali e pomeridiane aumento dell’instabilità con possibili rovesci o temporali specie sui rilievi di Centro-Ponente, attenuazione dei fenomeni e schiarite in serata: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli o moderati in rotazione ciclonica, in rotazione dai quadranti settentrionali in serata

MARE: mosso a Ponente, molto mosso a Levante in graduale calo

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: bassa probabilità di temporali forti

TEMPERATURE: minime in calo, massime stazionarie

UMIDITÀ: su valori medio-alti