Temi del giorno:
Messa e processione con il cardinale Bagnasco|
Uscio: celebrazione Madonna Addolorata; danze e gastronomia
Ad Uscio tradizionale celebrazione della Madonna Addolorata. Di seguito il calendario delle iniziative che proseguiranno da oggi venerdì 18 fino a domenica 20. Gastronomia e danze sul campo sportivo parrocchiale; il programma si svolgerà anche in caso di pioggia.
Venerdì 18
Ore 19.30 apertura stand gastronomici con specialità liguri
Serata danzante con “Les Crikò”
Sabato 19
Ore 19.30 apertura stand gastronomici con specialità liguri
Serata danzante con l’orchestra “Primavera”
Domenica 20
Ore 16. Presso la cappelletta di via Bisagno, inaugurazione nuovo punto espositivo muso diffuso orologio da torre
Ore18: celebrazione messa presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco; a seguire la processione
Ore 19.30 apertura stand gastronomici con specialità liguri
Serata danzante con Matteo Bensi.