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Messa e processione con il cardinale Bagnasco

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Uscio: celebrazione Madonna Addolorata; danze e gastronomia

18 settembre 2026 | 07:10
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di Redazione

Redazione

Uscio: celebrazione Madonna Addolorata; danze e gastronomia

Ad Uscio tradizionale celebrazione della Madonna Addolorata. Di seguito il calendario delle iniziative che proseguiranno da oggi venerdì 18 fino a domenica 20. Gastronomia e danze sul campo sportivo parrocchiale; il programma si svolgerà anche in caso di pioggia.

Venerdì 18

Ore 19.30 apertura stand gastronomici con specialità liguri

Serata danzante con “Les Crikò”

Sabato 19

Ore 19.30 apertura stand gastronomici con specialità liguri

Serata danzante con l’orchestra “Primavera”

Domenica 20

Ore 16. Presso la cappelletta di via Bisagno, inaugurazione nuovo punto espositivo muso diffuso orologio da torre

Ore18: celebrazione messa presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco; a seguire la processione

Ore 19.30 apertura stand gastronomici con specialità liguri

Serata  danzante con Matteo Bensi.