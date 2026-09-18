Temi del giorno:
Ensemble Mistraglia e "Il Salotto Musicale"|
Sori: venerdì 18 e domenica 20, due concerti al Sant’Erasmo
Da Aldo Pezzana, priore dell’Oratorio di sant’Erasmo
Questa settimana all’Oratorio di Sant’Erasmo di Sori verranno eseguiti due concerti :
Venerdì 18 settembre ore 21 l’Associazione Musicamica di Genova propone un programma di musica tradizionale e folk accattivante e suggestiva:
l’Ensemble Mistraglia composto da: Michele Menardi Noguera ai flauti, Luca Sciri al clarinetto, Leonardo Ferretti Gallino al pianoforte e Giovanni Piccardo alle percussioni e tuba.
presenta : World Wild Folk
verranno eseguite musiche di Bregovic, Kusturica e brani tradizionali del folklore russo, celtico, occitano, palestinese ed altri.
Direzione artistica: Giovanna Savino
L’ingresso è a offerta libera a favore dell’Associazione Musicamica di Genova
*****
Domenica 20 settembre sempre alle ore 21 presso l’Oratorio ci sarà un ulteriore appuntamento, questa volta di musica lirica ” Il Salotto Musicale”
Concerto Lirico eseguito dal Gruppo Armonia :
Lorena Bottaro soprano – Elisa Lagutaine mezzosoprano – Settimio Zanchi tenore – Franco Alloisio baritono – Enrico Montobbio al pianoforte
verranno eseguite musiche di Schubert, Verdi, Mascagni, Bizet, Purcell, Donizetti,Cilea, Puccini, Giordano, Tosti, Hahn
Ingresso a offerta libera