Sori: venerdì 18 e domenica 20, due concerti al Sant’Erasmo

Venerdì 18 settembre ore 21 l’Associazione Musicamica di Genova propone un programma di musica tradizionale e folk accattivante e suggestiva:

l’Ensemble Mistraglia composto da: Michele Menardi Noguera ai flauti, Luca Sciri al clarinetto, Leonardo Ferretti Gallino al pianoforte e Giovanni Piccardo alle percussioni e tuba.

presenta : World Wild Folk

verranno eseguite musiche di Bregovic, Kusturica e brani tradizionali del folklore russo, celtico, occitano, palestinese ed altri.

Direzione artistica: Giovanna Savino

L’ingresso è a offerta libera a favore dell’Associazione Musicamica di Genova