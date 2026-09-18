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Ensemble Mistraglia e "Il Salotto Musicale" 

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Cultura e Spettacolo
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Sori: venerdì 18 e domenica 20, due concerti al Sant’Erasmo

18 settembre 2026 | 06:49
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Sori: venerdì 18 e domenica 20, due concerti al Sant&#8217;Erasmo

Da Aldo Pezzana, priore dell’Oratorio di sant’Erasmo

Questa settimana all’Oratorio di Sant’Erasmo di Sori verranno eseguiti due concerti :

Venerdì 18 settembre ore 21  l’Associazione Musicamica di Genova  propone un programma di musica  tradizionale e folk accattivante e suggestiva:
l’Ensemble Mistraglia  composto da: Michele Menardi Noguera ai flauti, Luca Sciri al clarinetto, Leonardo Ferretti Gallino al pianoforte e Giovanni Piccardo alle percussioni e tuba.
presenta : World Wild Folk
verranno eseguite musiche di Bregovic, Kusturica e brani tradizionali del folklore russo, celtico, occitano, palestinese ed altri.
Direzione artistica:  Giovanna Savino
L’ingresso è a offerta libera a favore dell’Associazione Musicamica di Genova

*****

Domenica 20 settembre sempre alle ore 21 presso l’Oratorio ci sarà un ulteriore appuntamento, questa volta di musica lirica ” Il Salotto Musicale”
Concerto Lirico eseguito dal Gruppo Armonia :
Lorena Bottaro soprano – Elisa Lagutaine mezzosoprano – Settimio Zanchi tenore – Franco Alloisio baritono – Enrico Montobbio al pianoforte
verranno eseguite musiche di  Schubert, Verdi, Mascagni, Bizet, Purcell, Donizetti,Cilea, Puccini, Giordano, Tosti, Hahn

Ingresso a offerta libera