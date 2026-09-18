Santo Stefano d’Aveto: un fine settimana tra escursioni e tradizioni

Dal Comune di Santo0 Stefano d’Aveto – Ufficio Turismo

Santo Stefano d’Aveto, un fine settiamna tra escursioni, tradizioni e feste di paese

Sabato 19 e domenica 20 settembre Santo Stefano d’Aveto propone un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio, alla natura e alle tradizioni locali, con escursioni guidate e la tradizionale Festa in onore della Madonna Addolorata ad Ascona.

Sabato 19 settembre – Alla scoperta del territorio

La giornata di sabato si apre con un appuntamento dedicato alla conoscenza del patrimonio naturale dell’Aveto: dalle 9.30 alle 16.00 è in programma l’escursione guidata lungo l’Anello del Cereghetto, organizzata dal CeasEAS del Parco dell’Aveto in collaborazione con la Comunione Familiare Bosco Fontanasempre.

Un’occasione per immergersi nella natura e conoscere da vicino il territorio, accompagnati alla scoperta degli ambienti e delle peculiarità del comprensorio.

Sempre nella giornata di sabato è prevista anche una escursione guidata al Monte Nero, con un percorso di circa 10 km, della durata di 5 ore, dislivello di 200 metri e difficoltà E. È previsto il pranzo al sacco.

Sabato 19 settembre – Celebrazione della Madonna addolorata ad Ascona

Nel pomeriggio spazio alle tradizioni e alla convivialità con la Festa in onore della Madonna Addolorata ad Ascona.

Il programma religioso prenderà il via alle ore 17.00 con la Santa Messa.

Dalle 18.30 inizierà la parte gastronomica della manifestazione con la Sagra della Piadina Romagnola e una serata dedicata allo Spritz, per trascorrere insieme le prime ore della festa.

A partire dalle 21.30 spazio alla musica e al ballo con la serata danzante con Biro & Birilli Band.

Domenica 20 settembre – Festa ad Ascona e tre cime del monte Aiona

La festa proseguirà anche domenica 20 settembre ad Ascona.

Dalle ore 12.00 sarà nuovamente protagonista la Sagra della Piadina Romagnola, mentre alle 15.00 la piazza si animerà con le Fisarmoniche in Piazza.

Alle 16.00 è prevista la Santa Messa, seguita dalla Processione e dalla Benedizione dei bambini.

La giornata di festa si concluderà alle 18.00 con la Lotteria.

Per gli amanti della montagna, domenica è inoltre in programma una escursione guidata alle Tre Cime del Monte Aiona, della durata di circa 4 ore e con difficoltà media, organizzata da Giuseppe Maggiolo e dal Consorzio Una Montagna di Accoglienza.

Un’altra occasione per vivere il paesaggio dell’Aveto attraverso i suoi sentieri e le sue montagne, accompagnati da guide e realtà che da anni promuovono la conoscenza e la valorizzazione del territorio.

Un fine settimana tra natura e tradizione

Il weekend del 19 e 20 settembre conferma la varietà dell’offerta di Santo Stefano d’Aveto, dove la scoperta della montagna si unisce alle feste di paese, alla gastronomia, alla musica e alle tradizioni.

Un invito a vivere l’Aveto in questa stagione, tra aria buona, natura, buon cibo e accoglienza, per un fine settimana all’insegna della montagna e della convivialità.

Per informazioni sugli appuntamenti e sulle attività turistiche: