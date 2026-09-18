‘Santa’: prevenzione sulle truffe per gli anziani, lunedì l’incontro con i carabinieri

Un pomeriggio dedicato alla prevenzione delle truffe e alla sicurezza dei cittadini. Lunedì 21 settembre, dalle 17 alle 19, presso Spazio Aperto di via dell’Arco 38, è in programma una tappa della “Settembrata antitruffa”, il percorso promosso in Liguria nell’ambito del progetto “Un Ponte tra Generazioni”. L’incontro, gratuito e con prenotazione obbligatoria, sarà dedicato soprattutto alla prevenzione dei raggiri ai danni delle persone anziane, dalle truffe telefoniche e porta a porta fino a quelle online e finanziarie. A condurre i laboratori saranno anche i Carabinieri, che porteranno indicazioni pratiche e casi concreti per aiutare i partecipanti a riconoscere i segnali di una possibile truffa e sapere come comportarsi. L’iniziativa è promossa da ADOC Liguria e Assoutenti Liguria, con il coinvolgimento dell’Arma dei Carabinieri e nell’ambito del progetto regionale “Ben…Essere in Liguria”. L’appuntamento di Santa Margherita fa parte di un calendario di incontri che, nel mese di settembre, interessa diversi centri della Liguria.