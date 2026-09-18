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Venerdì 18 settembre|
RASSEGNA STAMPA. Coop: In un album di figurine la storia della Riviera
Oggi, venerdì 18 settembre. auguri a Giuseppe, Arianna, Riccarda, Eustorgio. Mercati settimanali: Chiavari; Santa Margherita. Proverbi: “A chi più giura, spesso spergiura”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Coop: In un album di figurine la storia della Riviera. Commercio: il boom dell’online pesa sulle giocattolerie.
Moneglia: estate da record all’ufficio postale, 300 operazioni al giorno. Sestri Levante: è morto il dottor Prete. Sestri Levante: Punta Manara ritrova il bivacco; restyling da 40mila euro. Lavagna: nuovo ascensore al cimitero. Lavagna: da Pandev a Piano, Smep Talks; è boom in rete. Lavagna: all’Accademia corso per guide. Cogorno: all’Orto dell’Agricolo, dopo l’estate torna l’orario invernale. Chiavari: ‘west nile”, disinfestazione in piazza Nassiryia. Chiavari nuovo bando per piscine e stabilimento balneare. Chiavari: due nuovi medici di famiglia.
Rapallo: aiuti alimentari a 150 famiglie, dono di privati. Rapallo: ‘west nile’, casi sospetti. Santa Margherita: pulizia del San Siro, scontro in Consiglio. Portofino: demolizione dehors sul molo, ricorso.
Camogli: false residenze, il Comune vince la causa. Recco cerca soldi per riqualificare la sala polivalente. Uscio: cerca calendari vintage.
Cicagna: corso di manovre salvavita. Calvari: Expo Fontanabuona, tre giorni di grande artigianato.