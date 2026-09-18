Rapallo: mancanza del numero legale, l’opposizione respinge le accuse

In merito alle dichiarazioni rilasciate a caldo dalla Sindaco a seguito del Consiglio comunale di ieri sera, venuto meno per mancanza del numero legale, i consiglieri comunali Angiolani, Annicchiarico, Brigati e Carannante intendono chiarire fermamente la propria posizione e respingere le affermazioni della prima cittadina.

È una grave caduta di stile sostenere che l’opposizione abbia voluto approfittare di assenze dovute a motivi familiari seri per far saltare la seduta. I consiglieri precisano di non essere stati a conoscenza delle motivazioni personali legate a tali defezioni.

Quanto accaduto ieri sera rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’incapacità cronica di questa maggioranza di garantire i numeri necessari e di tenere unita la propria coalizione. Non si tratta infatti di un episodio isolato: in passato, per almeno tre volte e per puro senso di responsabilità istituzionale, l’opposizione è rimasta al proprio posto per consentire l’approvazione di pratiche fondamentali per la città, come quelle relative alla piscina e alla protezione civile. Tuttavia, di fronte all’ennesimo stallo politico causato dalla carenza di numeri della maggioranza, si è scelto di abbandonare l’aula.