Rapallo: domenica 20 settembre mercato dell’antiquariato

Sempre presente e puntuale all’ottava edizione del consueto appuntamento della terza domenica di ogni mese a Rapallo in Piazza Garibaldi e Piazza Pastene domenica 20 settembre, il mercato di antiquariato si propone in veste sempre migliore sia in qualità espositiva che nella forma e presenta oltre ai consueti espositori quali mobili nazionali, abbigliamento vintage e accessori, vetri, ceramiche, biancheria d’epoca bigiotteria a grande richiesta seguita da biyoux americani anni 50 di grande firme, Valentino, Christian Dior, Bulgari Napier, Chanel, veri e propri gioielli da collezione. Non possono mancare arredamento, fumetti e libri per collezionisti, stampe, dipinti del maestro Tarchisio Vantaggiato, dischi, curiosità e come chicca una splendida esposizione di argenti navali provenienti dalle note navi da crociera Rex. La descrizione presentata non rende a sufficienza. Solo la presenza sull’area può rendere l’idea; ecco il motivo per cui invito tutti a visitare l’evento.