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Sabato 10 e domenica 11 ottobre|
Cultura e Spettacolo/
Rapallo: Concorso pianistico all’Auditorium delle Clarisse
18 settembre 2026 | 14:50
Mercoledì 23 settembre alle 11, nella Sala consiliare del Comune di Rapallo, l’amministrazione comunale presenterà il 1° Concorso Pianistico “Eugenio de Luca”, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre all’Auditorium delle Clarisse.
Il programma prevede audizioni aperte al pubblico sabato 10 dalle 15.30 alle 19 e domenica dalle 9.30 alle 12.30. Il concerto dei vincitori si terrà domenica 20 alle 16 (ingresso libero).