Temi del giorno:
Martedì 22 settembre alle 10.30|
Attualità/
Rapallo: cambio di guardia al Locamare, Michele Schina lascia; arriva Armando Di Somma
18 settembre 2026 | 14:57
Martedì 22 settembre alle 10.30 presso il salone Consiliare del Comune di Rapallo, cerimonia per il saluto di commiato al comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Rapallo, 1° luogotenente Michele Schina. Nel contempo l’amministrazione comunale rivolgerà il benvenuto al nuovo comandante subentrante, luogotenente Armando Di Somma.