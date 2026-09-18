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Rapallo: “Il sindaco deve fare scelte autonome dal suo partito”
Da Comunicazione Pd Rapallo
Prendiamo atto dell’ennesima prova di mancanza di autonomia politica della Sindaca Ricci e della maggioranza di centrodestra. Di fronte alla mozione presentata dal nostro capogruppo Francesco Angiolani sul futuro del Parco Nazionale di Portofino e dell’Area Marina Protetta, la maggioranza ha persino chiesto di scorporare la votazione, separando le due questioni, per poi respingere la mozione.
Per noi il punto politico è chiaro: non ci si può dichiarare a difesa del territorio soltanto quando non si entra in contrasto con il proprio partito. Quando gli interessi di Rapallo si scontrano con le scelte del centrodestra in Regione Liguria e a livello nazionale, questa amministrazione dimostra ancora una volta di non avere la forza di far sentire la propria voce. Una scelta ancora più grave considerando il ruolo della Sindaca all’interno della Comunità del Parco.
Rapallo non può essere amministrata come una succursale politica di Regione Liguria o di Roma. I rapallesi meritano un’amministrazione con più orgoglio e autonomia, capace di battere i pugni sul tavolo quando sono in gioco il futuro turistico, economico e ambientale della città.