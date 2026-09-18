Rapallo: “Il sindaco deve fare scelte autonome dal suo partito”

Prendiamo atto dell’ennesima prova di mancanza di autonomia politica della Sindaca Ricci e della maggioranza di centrodestra. Di fronte alla mozione presentata dal nostro capogruppo Francesco Angiolani sul futuro del Parco Nazionale di Portofino e dell’Area Marina Protetta, la maggioranza ha persino chiesto di scorporare la votazione, separando le due questioni, per poi respingere la mozione.