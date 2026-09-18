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In occasione della seconda edizione dei “Talks”

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Attualità
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Portofino: Marco Bucci e Simona Ferro in piazzetta

18 settembre 2026 | 15:40
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Portofino: Marco Bucci e Simona Ferro in piazzetta

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Domani, sabato 19 settembre, a Portofino, in piazza Martiri dell’Olivetta, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci interverrà alle 18 alla seconda edizione dei Portofino Talks – Una piazzetta sul mondo, manifestazione organizzata da Philia Associates insieme al Comune di Portofino.
Nel corso della giornata parteciperanno anche il vicepresidente Simona Ferro e gli assessori regionali Giacomo Raul Giampedrone e Massimo Nicolò.