Pallanuoto/ Bogliasco Waterpolo Academy, assegnate due borse di studio

Da ufficio stampa Bogliasco 1951

Sport di alto livello e profitto scolastico d’eccellenza continuano ad andare di pari passo in casa biancazzurra. Si è conclusa la quarta edizione della Bogliasco Waterpolo Academy, il progetto unico in Italia con cui il club, grazie al supporto dei propri partner, assegna ogni anno due borse di studio destinate ai giovani pallanuotisti (settore maschile e femminile) capaci di distinguersi in vasca ma anche di mantenere ottimi risultati negli studi.

I vincitori dell’edizione 2026/2027 sono Lara Polidori (classe 2006) e Gregorio Pianezza (leva 2007).

I due giovani atleti, premiati per le eccellenti doti scolastiche e sportive, faranno parte a tutti gli effetti dei rispettivi organici delle prime squadre dell’Agn Energia Bogliasco 1951 nell’ormai imminente stagione agonistica: Lara nella formazione di Serie A1 femminile e Gregorio nel roster di Serie A2 maschile.

La premiazione è avvenuta alla presenza dei principali sponsor e sostenitori dell’iniziativa, che credono fortemente nei valori della crescita formativa e sportiva dei giovani: Agn Energia, SI 2001 e Netafim Italia.