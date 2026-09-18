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Sabato 19 settembre alle 21|
Levanto: “Arcadia”, conferenza e presentazione del saggio
Riceviamo
Il Comune di Levanto in collaborazione con il Club Unesco Cinque Terre, l’associazione Maresuoni e la Libreria “Corrado Oppecini” organizza e promuove per sabato 19 settembre, ore 21, presso la Loggia Medioevale di piazza del Popolo la conferenza culturale: “Arcadia. I misteri della bellezza tra arte e letteratura”, con la presentazione del nuovo saggio dello studioso, giornalista e scrittore Giacomo Maria Prati (Pinacoteca di Brera): “Arcadia, 13 divagazioni da Omero a Carmelo Bene”. Un viaggio nell’approfondimento di capolavori dell’arte e della letteratura letti con sguardi nuovi e appassionanti. Letture a cura della prof. Rita Caserta. Ingresso gratuito.
Profilo sintetico del relatore:
Giacomo Maria Prati (Tortona,1971) lavora alla Pinacoteca di Brera quale funzionario responsabile del settore affari generali, legali e relazioni istituzionali. Giornalista, saggista ha pubblicato ventisei libri dedicati al mito greco, al simbolismo, alla spiritualità cristiana e all’ermeneutica dell’arte, della mitografia e della letteratura epico-eroica. Collabora anche con la rivista americana Meer e con la piattaforma Il Vaso di Pandora.