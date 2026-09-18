Leivi: un viaggio nella letteratura umoristica

Sabato 26 settembre 2026 alle ore 17:30, a conclusione della sedicesima edizione della mostra “Artisti e Artigiani a Leivi” organizzata dal Centro di Cultura “La Torre” di Leivi dal 27 al 30 agosto scorsi, presso la Sala Consiliare di Via I Maggio 28 (sopra la palestra) a Leivi, in collaborazione con L’Agave, Centro di Cultura di Chiavari, musica e letteratura si incontreranno per dar vita ad una performance che avrà come titolo “Non ci resta che ridere 2 -Viaggio nella letteratura umoristica”. Gli interventi musicali saranno a cura di Serena Circella, mentre i lettori dell’Agave (Mirna Brignole, Pier Curci, Francesca Marzino) daranno vita a letture di prosa e poesia.