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Sabato 19 mattina, la benedizione alle 10|
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Lavagna: Croce Rossa in festa, inaugura due nuovi automezzi
18 settembre 2026 | 08:04
Domani mattina, sabato 19 settembre dalle 9.30 alle 12.30, in piazza della Libertà a Lavagna, la locale Croce Rossa presenta la nuova unità mobile di rianimo intitolata alla Città di Lavagna ed una nuova automedica. La benedizione ai mezzi verrà impartita alle ore 10. L’acquisto dei due mezzi per mantenere il servizio sempre efficiente, grazie ai contributi dei cittadini i quali sono grati per la disponibilità che la Croce Rossa ed i suoi militi offre in caso di emergenza o a chi ha necessità.