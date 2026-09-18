Chiavari: elezioni 2027, presentata la coalizione civico riformista di Centro Sinistra

Un gruppo unico e unito di centrosinistra come alternativa all’attuale amministrazione. A Chiavari la coalizione che vede unite le forze di “Impegno Comune”, “Vola Chiavari” e “Italia Viva-Casa Riformista” ha presentato il proprio programma. Non ancora un nome per il candidato sindaco, ma un programma di intenti e temi condivisi con l’obiettivo di aprire un dialogo con i cittadini in vista delle elezioni del 2027.

La presentazione si è tenuta al Gran Caffè Defilla venerdì 18 settembre, alla presenza dei capigruppo Silvia Garibaldi (Italia Viva-Casa Riformista), Davide Grillo (Impegno Comune) e Alessandro Calcagno (Vola Chiavari), oltre alla senatrice di Italia Viva Raffaella Paita e al presidente provinciale di Italia Viva Giovanni Stagnaro.

“Una collaborazione rinnovata. Sappiamo che a Chiavari l’amministrazione si è mossa – ha detto Raffaella Paita – ma percepiamo che è da troppo tempo nella macchina amministrativa e non è in grado di mettere in campo novità per guidare bene Chiavari”.

Il programma parte dalla sanità, indicata come una delle principali criticità e come tema comune alle tre forze. La prima iniziativa del gruppo unito, infatti, consisterà in una petizione rivolta ai cittadini in difesa dell’autonomia della sanità del Tigullio e del Levante.

“Penso sia un’iniziativa indispensabile – ha commentato Silvia Garibaldi –. L’Asl 4 esiste, ma i servizi sono sempre più accorpati a Genova e, se per averli bisogna rivolgersi a Genova, è un problema”.

Tra gli altri temi emersi durante la presentazione ci sono il depuratore, considerato un punto di partenza di questa unione politica per il risultato ottenuto evitando il suo posizionamento in Colmata, la diga Perfigli, le opere di difesa idraulica e, più in generale, il problema delle infrastrutture.

“Sarà importante il tema del verde, che ultimamente è stato messo in secondo piano – è intervenuto Davide Grillo –. Molte battaglie ci hanno accomunato, soprattutto sul depuratore, dove abbiamo raggiunto un risultato insperato, e crediamo che anche altre battaglie, come quella sulla diga Perfigli, che accomunano le nostre liste, possano fare bene a Chiavari”.

Un programma di intenti che ha l’obiettivo di essere costruito nel corso dei prossimi anni e che, nelle intenzioni della coalizione, dovrà nascere anche dal confronto con i cittadini. Non è ancora sul tavolo, dunque, un nome per il candidato sindaco, che sarà individuato dopo il lavoro e la discussione sui temi, aprendo il dialogo con la città.

“Il programma che vogliamo costruire verrà condiviso e creato attraverso il confronto con i cittadini – ha spiegato Alessandro Calcagno –. Soprattutto vogliamo rivolgerci e coinvolgere chi non partecipa alla vita politica, un tema che abbiamo visto anche nelle ultime elezioni”.