Camogli: dom Francesco Pepe nominato Cavaliere della Repubblica

Dom Francesco Pepe, priore del monastero dei Benedettini Olivetani di Camogli, è stato nominato Cavaliere della Repubblica. L’ufficialità è stata sancita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 agosto 2026.

“Non me l’aspettavo, è stata una sorpresa – spiega dom Francesco – Desidero sottolineare una cosa importante: tutto quel che si fa, lo si fa per il prossimo. Ho un po’ un caratteraccio, ma nelle mie azioni sono sempre motivato dal cuore. Si vede che chi ha proposto il mio nome per il riconoscimento ha saputo comprenderlo, ha saputo cogliere le mie intenzioni”.