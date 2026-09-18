Calvari: Expo Fontanabuona è tornato a casa; una grande festa

Dal Comune dui San Colombano

È partita questa mattina a Calvari l’Expo Val Fontanabuona & Valli del Tigullio, con una cerimonia inaugurale che ha visto una significativa partecipazione di pubblico, amministratori, rappresentanti delle istituzioni, espositori e cittadini.

Presenti l’europarlamentare Brando Benifei, l’onorevole Valentina Ghio, Paolo Corsiglia Camera di Commercio, Giovanni Boitano Consigliere di Regione Liguria, Ilaria Bozzo consigliera di Città Metropolitana, Don Paolo Zanandreis Presidente del Villaggio del Ragazzo ed i sindaci dei comuni partner dell’Expo ed anche alcuni comuni costieri.

A rendere particolarmente suggestivo l’avvio della manifestazione è stato il corteo dei bambini della Scuola dell’Infanzia di Calvari, dell’Istituto Comprensivo di Cicagna, che ha accompagnato l’apertura dell’Expo insieme alla banda, dando vita a un momento festoso e simbolico: le nuove generazioni protagoniste del ritorno in presenza di una

manifestazione che vuole raccontare il territorio e costruire nuove opportunità per il suo futuro.

Dopo i saluti istituzionali e il taglio del nastro, le autorità presenti hanno visitato l’area espositiva, incontrando i Comuni, gli enti, le associazioni e gli operatori che partecipano a questa nuova edizione dell’Expo. La mattinata ha registrato una buona partecipazione di pubblico, confermando l’interesse per una manifestazione che torna a portare a Calvari stand, produzioni, tradizioni, cultura e attività provenienti da un territorio molto più ampio della sola Fontanabuona.

Expo pensata anche per i bambini

Grande attenzione è stata riservata anche alle famiglie e ai bambini, con un programma di attività pensato per permettere ai più piccoli di vivere l’Expo non soltanto come visitatori, ma come veri protagonisti di esperienze legate alla natura, alla cultura e alla scoperta del territorio. Tra le proposte spicca l’Experience “Contadino per un giorno”, in programma presso la fattoria didattica La Stalla di Cichero, nel territorio di San Colombano Certenoli, dove i bambini potranno cimentarsi in un laboratorio creativo dedicato alla produzione del formaggio, entrando in contatto diretto con le attività agricole e con la realtà della fattoria

didattica.

Un’esperienza che porta all’interno dell’Expo uno dei temi centrali della manifestazione: far conoscere ai più giovani il rapporto tra territorio, agricoltura, produzioni locali e tradizioni, attraverso attività concrete e coinvolgenti.

A Moconesi un viaggio tra natura, storia e Cristoforo Colombo

Un’altra proposta particolarmente adatta alle famiglie sarà l’Experience organizzata dal Comune di Moconesi in

collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cicagna, in programma sabato 19 settembre.

Alle ore 16.00 partirà da piazza Pescatori a Gattorna il percorso “Cristoforo Colombo Experience – Un viaggio geoculturale tra territorio e museo”, una camminata di circa 2 chilometri, semplice e con poco dislivello, che accompagnerà i partecipanti fino a Terrarossa Colombo. Lungo il percorso saranno raccontate, anche attraverso il coinvolgimento degli alunni che hanno partecipato al progetto, le peculiarità naturalistiche del territorio: mulini, ambienti fluviali, boschi e tratti storici, fino all’arrivo al Museo di

Cristoforo Colombo. Qui il percorso proseguirà con una narrazione storica dedicata al navigatore genovese e alla relazione tra il paesaggio locale e la grande storia. Al termine è previsto un aperitivo per i partecipanti.

Il trekking avrà una durata di circa 90 minuti, con un massimo di 30 partecipanti, mentre la visita al museo sarà aperta senza limite di partecipanti; per il trasferimento è previsto il servizio navetta.

Trucca bimbi e divertimento. Expo è anche festa per le famiglie

Accanto alle Experience sul territorio, nell’area dell’Expo è stato allestito uno spazio dedicato al divertimento dei bambini, con attività di trucca-bimbi, che permetteranno ai più piccoli di trasformarsi per un giorno nei loro personaggi preferiti e vivere l’Expo con fantasia e creatività. L’obiettivo è quello di rendere Calvari, per questi tre giorni, un luogo capace di accogliere tutte le generazioni, dagli operatori e dalle imprese ai visitatori, dalle famiglie agli anziani, fino ai bambini, ai quali è affidato idealmente il futuro delle comunità dell’entroterra. E proprio per questo l’Expo non vuole essere soltanto una vetrina: vuole essere un’esperienza da vivere insieme, attraverso il gusto, la cultura, la natura, lo sport, la musica, l’arte e la scoperta dei territori.