Auto: Cupra Raval Night irrompe sul mercato nazionale

Dall’ufficio stampa riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 24 settembre 2026 la CUPRA Raval Night accende in contemporanea tutti i CUPRA Garage d’Italia: per la prima volta l’intera rete del brand si accende nella stessa notte per il lancio nazionale della nuova CUPRA Raval, il modello 100% elettrico nato per portare oltre i confini e le definizioni. A vivere questo momento saranno anche le due sedi del Gruppo Mechetti: il CUPRA Garage Lucca (Tuscania Auto) e il CUPRA Garage Empoli (Piemme Auto), che apriranno le porte in contemporanea per raccontare al territorio la nuova visione della mobilità urbana firmata CUPRA.