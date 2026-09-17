Temi del giorno:
Mostra visitabile dal 29 settembre al 5 ottobre|
Uscio: “Calendari curiosi cercasi per il Festival Valle del Tempo”
Dall’ufficio stampa del Festival la Valle del Tempo
Nel ricco programma del Festival della Valle del Tempo, spicca la mostra “Il tempo sul muro. L’avventurosa storia del calendario” che sarà visitabile dal 29 settembre al 5 ottobre. Accanto ai pannelli che illustrano il lungo percorso dai calendari di pietra dell’antichità a quelli patinati del 2000. Sono esposti alcuni calendari originali famosi e una serie molto interessanti dei cosiddetti calendarietti profumati del barbiere: piccoli libretti tascabili che i barbieri italiani regalavano ai clienti più affezionati durante le festività natalizie, un’usanza particolarmente diffusa tra la fine dell’Ottocento e il Novecento, di cui alleghiamo due immagini. Oggi, per completare questa parte più curiosa della mostra gli organizzatori lanciano un appello a tutti coloro che possedessero dei calendari ” storici” e che fossero disposti a prestarli e ad esporli. Un particolare interesse è rivolto agli iconici calendarietti da barbiere. Chi avesse disponibilità di un qualche calendario vintage e avesse voglia di collaborare all’allestimento dell’esposizione, può scrivere a rgrozio@gmail.com o tel. a 3450125494.