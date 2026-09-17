Sestri: “Giornata dello Sport” al Parco Mandela, i partecipanti

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante

Fervono i preparativi a Sestri Levante per la Giornata dello Sport in programma sabato 19 settembre, dalle 10 alle 18, il Parco Mandela. Oltre venti realtà sportive animeranno l’area con dimostrazioni e prove gratuite, in un appuntamento organizzato dal Comune insieme a società sportive, pubbliche assistenze e Asl4.

Il programma spazierà dall’atletica leggera (Atletica Levante) alle arti marziali miste (MMA La Superba), dal basket (Centro Basket Sestri Levante) al calcio (U.S. Sestri Levante Academy, A.S.D. Rivasamba H.C.A.), dal canottaggio e kayak (Shock Wave Sports) al cricket (Cricket Sestri Levante). Ampio spazio anche a danza e ginnastica ritmica, con CAMES, Dance Art Studios Fazzini, Momas Dance Academy e Master Ballet con Nelly, e alle arti marziali con Judo Kodokhan, Judo Levante e Fudoshin Karate. Completano l’offerta la ginnastica di Ben-essere, la mountain bike con Bikeland School, il nuoto con My Sport SSD, la pallavolo con Volley Sestri Levante, il pattinaggio con Groove Roller, la pesca con il Circolo Pescatori Dilettanti Portobello, la subacquea con il Club Subacqueo Sestri Levante, il tennis con Circolo La Fattoria e Levante Tennis & Padel, il tiro con l’arco con gli Arcieri Tigullio, gli sport nautici con la Lega Navale Italiana Sez. Sestri Levante e lo sport paralimpico con NoiHandiamo, grazie anche ai mezzi dedicati alle persone con disabilità messi a disposizione da Mediaterraneo.

Anche la salute avrà il suo spazio, con una doppia iniziativa firmata Asl 4: l’ambulatorio mobile Super Gulliver della S.S.D. Riabilitazione Infantile effettuerà lo screening delle patologie vertebrali e proporrà attività ludico-motorie per i più piccoli, mentre il team del progetto europeo “Jacardi” – infermiere di famiglia, laureato in scienze motorie, nutrizionista e diabetologo – offrirà screening gratuiti e senza prenotazione per diabete e malattie cardiovascolari, oltre a informazioni sul progetto Agenas “Grandi Anziani”.

Non mancheranno gli stand informativi sul volontariato delle pubbliche assistenze cittadine: Croce Verde di Sestri Levante, Volontari del Soccorso e Croce Rossa Italiana sez. Riva Trigoso.