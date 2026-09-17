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E' Andrea Stallone, 36 anni e due lauree|
‘Santa’: nuovo comandante alla Compagnia Carabinieri
Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri
Dal 16 settembre scorso, il Tenente Andrea Stallone ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure. Il Tenente Stallone, classe 1990, originario di Campobasso, si è laureato in Scienze Giuridiche nel 2015 e, successivamente, in Giurisprudenza (Laurea Magistrale) presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”. Tra i percorsi formativi dell’Ufficiale rientrano la specializzazione in psicologia investigativa, corsi in tecniche di esame testimoniale e criminalistica, per la gestione dell’Ordine Pubblico e per l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali.
L’Ufficiale ha intrapreso la vita militare nel 2009 arruolandosi nell’Esercito Italiano, per poi transitare nell’Arma frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, la Scuola Allievi Marescialli di Velletri e, nel 2020, la Scuola Ufficiali.
Dal 2014 al 2018 ha ricoperto, con il grado di Maresciallo, l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo. Al termine del percorso formativo presso la Scuola Ufficiali, ha comandato, fino al 2023, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone. Successivamente, ha prestato servizio a Roma, in qualità di Aiutante di Campo del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, e a Milano, dove ha ricoperto l’incarico di Aiutante di Campo del Comandante
Interregionale Carabinieri “Pastrengo”.