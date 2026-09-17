‘Santa’: nuovo comandante alla Compagnia Carabinieri

Dal 16 settembre scorso, il Tenente Andrea Stallone ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure. Il Tenente Stallone, classe 1990, originario di Campobasso, si è laureato in Scienze Giuridiche nel 2015 e, successivamente, in Giurisprudenza (Laurea Magistrale) presso l’Università degli Studi di Roma “Tor

Vergata”. Tra i percorsi formativi dell’Ufficiale rientrano la specializzazione in psicologia investigativa, corsi in tecniche di esame testimoniale e criminalistica, per la gestione dell’Ordine Pubblico e per l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

L’Ufficiale ha intrapreso la vita militare nel 2009 arruolandosi nell’Esercito Italiano, per poi transitare nell’Arma frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, la Scuola Allievi Marescialli di Velletri e, nel 2020, la Scuola Ufficiali.