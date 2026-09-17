‘Santa in Giallo”: quando un romanzo si trasforma in opere d’arte

La bellezza perfetta dei giardini di Claude Monet, un cadavere ritrovato nel ruscello che alimenta il celebre stagno e una realtà nella quale ogni dettaglio può trasformarsi in un inganno. Santa in Giallo 2026 comincia sabato 19 settembre portando il mistero fuori dalle pagine dei romanzi e dentro gli spazi di Cella Art Gallery.

Alle 16, nella sede di corso Marconi 2 a Santa Margherita Ligure, verrà inaugurata “Oltre la superficie”, mostra collettiva nata da un’idea di Barbara Cella e ispirata a “Ninfee nere” dello scrittore francese Michel Bussi. L’esposizione sarà uno dei due appuntamenti di apertura del festival, insieme a “Lady Killer”, l’apericena con delitto di e con Viola Villa in programma alle 19.30 alla Casa del Mare, già completamente esaurito.

Il centro della giornata sarà però anche il confronto fra letteratura e arti visive costruito da Barbara Cella. Quattordici artisti sono stati invitati a partire dal romanzo di Bussi non per illustrare semplicemente Giverny o rendere omaggio all’Impressionismo, ma per creare opere nelle quali l’occhio venga messo alla prova. Immagini in apparenza armoniose accolgono presenze estranee, prospettive ambigue, anomalie cromatiche e indizi che emergono soltanto dopo un’osservazione più attenta.

Il giallo di Bussi diventa una mostra

“Tutto è falso a Giverny. Il castello, il laghetto, i ponti, i giardini. È un decoro. Niente di più”. È la frase di Michel Bussi scelta per introdurre il percorso.

Pubblicato in Francia nel 2011 e arrivato in Italia con il titolo “Ninfee nere”, il romanzo è ambientato nel villaggio normanno nel quale Claude Monet visse e dipinse per molti anni. La quiete dei giardini e l’immagine quasi fiabesca delle ninfee vengono spezzate dall’omicidio di Jérôme Morval, collezionista e appassionato d’arte ritrovato morto nel ruscello vicino al mulino delle Chennevières.

L’indagine si sviluppa fra opere perdute o forse mai esistite, passioni, segreti e personaggi osservati da prospettive differenti. Bussi costruisce un labirinto narrativo nel quale il lettore crede di avere compreso ciò che sta guardando, fino a quando il mutamento del punto di vista non costringe a rimettere tutto in discussione.

È proprio questo meccanismo ad avere ispirato Barbara Cella: chiedere agli artisti di diventare, in qualche modo, complici dell’inganno. Le ninfee, l’acqua, i riflessi, il giardino e le figure femminili vengono ripresi e trasformati. L’equilibrio dell’immagine è interrotto da un elemento “alieno”, capace di convertire un paesaggio incantato in una scena del delitto o in un sogno inquieto.

Le quattordici opere e gli indizi nascosti

Alessandra Chiappini, artista piacentina formatasi all’Accademia di Brera con Paolo Baratella, presenta “Giverny”. Nel giardino destrutturato si nasconde una presenza antropomorfa. «Fra la trama del telone e le stratificazioni del colore ho mimetizzato un intruso – spiega l’artista –. L’armonia naturale viene spezzata da un’ombra: oltre la superficie rimane una traccia da decifrare».

Jeannette Fasce, pittrice e architetta genovese attiva a Camogli, espone “Attraverso”. Un tramonto marino è attraversato da una griglia che ricorda la struttura di una balena, mentre anche il cielo sembra contenere un depistaggio. «Alcuni particolari indicano una direzione, ma potrebbero condurre altrove. L’immagine non cambia: a cambiare è lo sguardo di chi la osserva».

Raffaella Folle, fotografa ligure specializzata nell’esplorazione di luoghi abbandonati, propone “L’ultimo indizio”. «Quello che sembra un frammento illuminato da una bellezza decadente rivela, a un secondo sguardo, lo scheletro di una creatura selvatica. La testa separata dal corpo diventa un rebus: qualcuno ha forse voluto lasciare un indizio?».

Anna Francesca Gutris, pittrice milanese diplomata all’Accademia di Arti Applicate, presenta “Reverso”. La ninfea, osservata frontalmente, appare nera e compatta; sul retro rivela invece una purezza bianca. «Il plexiglass mi permette di mostrare due verità opposte. Quello che crediamo di vedere può essere il contrario di ciò che è realmente: la verità non è mai una sola».

Milena Demartino, pittrice, designer, stilista e digital creator nata a Genova, porta in mostra “Partita col Falsario”. Carte da gioco emergono da una materia cromatica violenta attraversata da colate d’argento. «L’inganno risiede proprio nella normalità dell’immagine. Bisogna cercare ciò che non torna, perché l’indizio più inquietante potrebbe essere quello che manca».

Carla Macciò, artista genovese cresciuta a Campo Ligure e formatasi anche nel laboratorio dello scultore Lorenzo Garaventa, espone “L’ombra del riflesso”. «A prima vista è un lago immobile, ma i confini dell’acqua si confondono. Le forme che emergono sono riflessi naturali oppure presenze sommerse? La bellezza diventa un mistero sospeso».

Antonella Mei presenta “Caffè a Giverny”. Laureata in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma, è cresciuta in un ambiente legato alle arti visive ed è stata allieva di Gennaro Savarese. Nel suo dipinto un locale deserto, acceso dai colori del sangue e dell’inquietudine, è abitato da una sola figura. «Sul balcone qualcuno guarda una Giverny insolita e silenziosa. Tutto è fermo, ma tra le ombre dell’interno può nascondersi il dettaglio che trasforma un pomeriggio tranquillo nella scena di un delitto».

Gianluca Motto, artista spezzino conosciuto per una pittura che unisce astrazione, natura, parole e frammenti di scrittura, espone “Il custode del silenzio”. Nebbie e grafismi costruiscono un paesaggio sospeso, attraversato da una figura rossa. «Fra le parole cancellate affiora un intruso color sangue. Può essere la traccia di un segreto oppure una sentinella muta che obbliga chi guarda ad andare oltre».

Stefano Parodi, pittore del Tigullio passato dal fumetto alla ricerca informale e gestuale, presenta “Untitle”. «La bellezza del collage è un paravento. Fra segni e ritagli si nasconde un furto d’autore, un frammento appartenente a un altro tempo e a un’altra mano. Il visitatore deve scoprire chi ha firmato realmente l’inganno».

Martina Portunato, pittrice, illustratrice e digital creator genovese, propone “Circo”. Due figure sembrano fluttuare liberamente in uno spazio azzurro, ma la prospettiva può capovolgere il significato della scena. «E se non fosse il cielo, ma lo specchio d’acqua di un giardino artificiale nel quale qualcuno è appena sprofondato? La gravità si rovescia e la quiete diventa una trappola».

Clementina Rava, artista lombarda attiva fra Mede e il Ponente ligure, espone “Ninfee nere. «Le linee geometriche simulano un equilibrio perfetto, ma nella trama si nasconde una presenza estranea. L’anomalia resta intrappolata nell’oscurità del cerchio e trasforma l’astrazione in un labirinto».

Maria Rosa Razeto, artista e promotrice culturale legata a Camogli e Chiavari, presenta “Fanette”. Fanette è la bambina che nel romanzo sogna di diventare una grande pittrice. «Il cappello giallo con il bordo blu, i pois, le labbra rosse e lo sguardo di traverso nascondono un mistero. Le donne di Giverny sono belle senza ostentazione, ma sotto la superficie custodiscono una storia che ancora non vediamo».

Laura Regati, pittrice ligure la cui ricerca si muove fra “sguardi e fiori”, espone “Misteriosamente avvolta”. «I capelli si muovono come acque scure e nascondono gli occhi di chi ha visto troppo. Dietro l’eleganza della figura si mimetizza un’anomalia nei colori: è una donna oppure la personificazione delle ninfee nere?».

Barbara Stretti, artista di Santa Margherita Ligure, pittrice, scultrice, fotografa e art director, conclude il percorso con “Let nature speak fish”. «Ho lasciato che il colore scorresse e generasse l’imprevedibile. Dal caos della materia è comparsa una forma riconoscibile, silenziosa, quasi pronta a toccare chi guarda: l’invisibile ha preso corpo dal nulla».

La prima giornata di Santa in Giallo