‘Santa’: “Al lavoro da settimane sulla pulizia dei torrenti”

Il 9 settembre scorso, per la prima volta, Regione Liguria ha rilasciato il nulla osta idraulico, con validità quinquennale, per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua comunali. L’atto snellisce di qui in avanti le operazioni di pulizia dei rii e consentirà all’ente una sempre più ampia ed efficace programmazione degli interventi.

Sul punto, anche nel 2026 il Comune di Santa Margherita si è fatto trovare pronto, redigendo il 7 agosto la perizia estimativa e affidando l’incarico il 21 dello stesso mese per un importo di quasi 42 mila euro. Il 14 settembre hanno avuto inizio i lavori, che avranno una durata massima di 50 giorni. Tra i tratti interessati, con la pulizia dell’alveo e delle briglie presenti, figura, ovviamente, il torrente San Siro, oggetto di una segnalazione da parte del gruppo di opposizione datata 16 settembre.

Dichiara la Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici e all’Ambiente, Fabiola Brunetti: “Sulla pulizia dei torrenti il Comune è al lavoro da settimane. Abbiamo programmato, affidato e avviato gli interventi prima dell’autunno, con il consueto anticipo. Alle polemiche intempestive della minoranza preferiamo ancora una volta i fatti, le date e gli atti.”

Aggiunge il Consigliere delegato alla Protezione Civile, Nicholas Brondi. “La sicurezza idraulica dei nostri torrenti è una priorità costante del nostro mandato. Il nulla osta pluriennale della Regione Liguria è un esempio dell’attenzione e della costanza con cui affrontiamo un tema che merita maggiore obiettività e senso della misura da parte dei consiglieri di opposizione”.