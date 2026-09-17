San Colombano: un percorso culturale tra arte e memoria

Dal Comune di San Colombano Certenoli

Non solo stand, incontri, degustazioni ed esperienze sul territorio. Expo Val Fontanabuona & Valli del Tigullio propone anche un percorso dedicato alla cultura e alla memoria locale, che si sviluppa nell’Area 2 di Calvari, a soli due minuti a piedi dall’area espositiva, raggiungibile attraverso l’antico sentiero in ardesia dell’Antica Via Patrania.

Un vero e proprio percorso nella storia e nell’identità della comunità di San Colombano Certenoli, che coinvolge il Museo Biblioteca Lascito Cuneo, la Cappella di San Lorenzo e Casa Sartù, proponendo al pubblico mostre, visite guidate e iniziative artistiche.

Cuore dell’Area 2 sarà il Museo Biblioteca Lascito Cuneo, che durante i tre giorni dell’Expo aprirà le proprie collezioni ai visitatori. Sarà possibile visitare la Sala Ricordi, con le sue collezioni, e il Museo delle Memorie Locali, recentemente intitolate a Renato Lagomarsino, in un percorso dedicato alla storia della comunità e alla figura di Domenico Cuneo, sindaco di San Colombano Certenoli dal 1836 al 1845. Spazio anche alla figura di Mary Maddalena Solari, pittrice nata a Calvari nel 1849 e prima donna ammessa all’Accademia di Belle Arti di Firenze nel 1886, attraverso una mostra di riproduzioni dei suoi dipinti.

A completare il programma sarà “Artisti in biblioteca”, mostra collettiva di arte contemporanea curata dall’Associazione Le Arti si Incontrano di Chiavari, che porterà all’interno degli spazi del Lascito Cuneo un dialogo tra patrimonio storico e linguaggi artistici contemporanei.

Particolarmente suggestiva sarà inoltre, nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre, l’iniziativa “Domenico Cuneo racconta”, visita guidata teatrale di e con Ivaldo Castellani, alla scoperta dei luoghi della famiglia Cuneo.

Tra gli appuntamenti culturali dell’Area 2, sabato 19 settembre alle ore 16.00, nei Giardini del Lascito Cuneo, sarà presentato il volume “Fontanabuona – Pagine di storia” di Renato Lagomarsino, con la presentazione affidata al prof. Giovanni Mennella, Presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Tigullia. L’incontro sarà introdotto

dal saluto della Dott.ssa Claudia Vaccarezza, Direttrice della Civica Biblioteca Lascito Cuneo, e sarà accompagnato da un intermezzo musicale dell’Associazione “Il Piffero” di Cicagna, con Claudio Cacco al piffero e Fabio Paveto alla fisarmonica. Saranno inoltre disponibili copie della pubblicazione. Un appuntamento particolarmente significativo per l’Expo, che attraverso il lavoro di Lagomarsino torna a raccontare la storia, i luoghi e le trasformazioni della Fontanabuona, valorizzando quella memoria del territorio che costituisce uno dei fili conduttori dell’intera Area 2.

Domenica 20 settembre alle ore 17.00, presso i Giardini del Lascito Cuneo, sarà presentato il volume “Dentifricio per l’asino – Una storia della Seconda Guerra Mondiale in Val d’Aveto”, di Sandro Sbarbaro ed Enzo Turati, con la partecipazione del direttore del Civico Museo Diffuso della Val d’Aveto (Muval), Paolo Pendola, che ne curerà la presentazione. L’incontro rappresenta un’occasione per riportare alla memoria una pagina della storia della Val d’Aveto e per valorizzare, attraverso la ricerca e la narrazione, il patrimonio di testimonianze legato alla comunità e al territorio.

Anche la Cappella di San Lorenzo di Calvari sarà parte integrante dell’Expo, con un’iniziativa curata dalla Confraternita di Nostra Signora del Rosario di Certenoli, realizzata con il contributo fotografico di Renato Lagomarsino e Davide Solari.

All’interno della Cappella saranno proposte due esposizioni fotografiche: una dedicata alla storia della Cappella di Calvari e alla festa patronale di San Pietro, l’altra alla parrocchia di Certenoli e alle attività della Confraternita a favore della comunità parrocchiale.

L’obiettivo non è soltanto riportare alla luce immagini e testimonianze del passato, ma raccontare la vita di fede di una comunità, attraverso fotografie, testi e simboli. Tra gli elementi esposti ci sarà anche il crocifisso bianco processionale della parrocchia.

L’iniziativa assume inoltre un significato particolarmente sentito perché nasce anche nel ricordo di Renato Lagomarsino, che nelle tante edizioni di Expo Fontanabuona aveva sempre manifestato il desiderio che la Cappella di Calvari fosse parte della manifestazione.

La Cappella sarà quindi non soltanto un luogo da visitare, ma una tappa di un percorso attraverso la memoria, la devozione e l’identità della comunità locale.

A completare il percorso culturale dell’Area 2 sarà Casa Sartù, dove sarà possibile visitare la mostra di pittura “Paesaggi” di Pierluigi Novelli, docente di materie artistiche presso il Liceo Scientifico di Chiavari. La mostra, inaugurata il 12 Settembre, sarà visitabile anche durante tutta la manifestazione, offrendo ai visitatori un ulteriore spazio dedicato all’arte e alla rappresentazione del paesaggio. L’Expo diventa così una manifestazione diffusa, nella quale anche i luoghi della cultura e della memoria diventano

parte dell’esposizione e contribuiscono a raccontare un territorio nella sua complessità.

Appuntamenti da non perdere

Museo Biblioteca Lascito Cuneo

Visite alla Sala Ricordi di Domenico Cuneo e al Museo delle Memorie Locali; mostra delle riproduzioni delle opere di Mary Maddalena Solari; mostra collettiva “Artisti in biblioteca”.