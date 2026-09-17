Riva Trigoso: viabilità alternativa. Interrogazione Pd sui finanziamenti

“Di fronte all’ampliamento del cantiere di Fincantieri serve una viabilità alternativa, per questo il gruppo consiliare regionale del Partito Democratico, attraverso un’interrogazione, ha chiesto con precisione quali forme di finanziamento la Giunta regionale intende utilizzare per finanziare l’intervento previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto negli scorsi anni”. Lo chiedono il segretario regionale PD Davide Natale e quello della Federazione del Tigullio Antonio Bertani, in seguito alla presentazione di un’interrogazione alla Giunta sul rinnovo del Protocollo d’Intesa per l’ampliamento di Fincantieri e la realizzazione della nuova viabilità di Riva Trigoso, insieme al segretario del PD Tigullio Antonio Bertani.

“Il nuovo Protocollo, approvato dalla Giunta regionale nel luglio scorso, individua nel “Nuovo accesso viabile Arinox-Fincantieri con attraversamento del Torrente Petronio” l’infrastruttura da realizzare, con un quadro economico complessivo di 15,25 milioni di euro. Ma – sottolineano Natale e Bertani – nel documento non viene indicata una fonte di finanziamento certa a carico della Regione. Si parla di ricercare risorse a livello governativo, nazionale ed europeo, ma non vengono indicate risorse regionali già disponibili né un percorso finanziario concreto”.

“È una situazione che bisogna chiarire – proseguono – perché non si possono continuare a rinnovare protocolli e assumere impegni senza sapere come verrà finanziata la parte più importante dell’intervento, quella che riguarda la sua effettiva realizzazione. La Regione negli anni ha sostenuto la progettazione e ha più volte indicato questa infrastruttura come strategica. Ora è il momento di capire quali risorse è disposta a mettere concretamente in campo”.

“La Giunta dica chiaramente quali canali di finanziamento regionale intenda attivare, a partire dal Fondo Strategico Regionale e dai fondi comunitari destinati allo sviluppo economico, per finanziare almeno in quota parte il nuovo accesso viabile Arinox-Fincantieri. Questa infrastruttura non riguarda soltanto Fincantieri e Arinox – concludono – ma ha una ricaduta diretta sulla viabilità e sulla qualità della vita di Riva Trigoso, perché consentirebbe di ridurre il passaggio dei mezzi pesanti nell’abitato. È giunto il momento di dare concretezza alle parole e trasformare gli impegni in fatti”