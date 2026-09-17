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Regione: “Allerta arancione: al momento nessuna criticità”

17 settembre 2026 | 10:02
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Regione: &#8220;Allerta arancione: al momento nessuna criticità&#8221;

Da ufficio stampa Regione Liguria

È scattata alle 6 di questa mattina, e rimarrà attiva fino alle 14, l’allerta arancione per temporali sul Centro – Levante della Regione (zone BCE). L’area D (versanti padani di Ponente) è in allerta gialla.

Nella notte e nelle prime ore della mattina le precipitazioni hanno interessato in particolare l’estremo Levante della regione, con 41.8mm di intensità massima oraria a Casale di Pignone (SP). Al momento non si registrano particolari criticità, anche se temporali continuano a svilupparsi sul Centro Levante: a Vobbia (GE) sono stati registrati 45mm nell’ultima ora.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. Il monitoraggio è disponibile su https://allertaliguria.regione.liguria.it/