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Massima intensità di pioggia in Val di Vara|
Regione: “Allerta arancione: al momento nessuna criticità”
Da ufficio stampa Regione Liguria
È scattata alle 6 di questa mattina, e rimarrà attiva fino alle 14, l’allerta arancione per temporali sul Centro – Levante della Regione (zone BCE). L’area D (versanti padani di Ponente) è in allerta gialla.
Nella notte e nelle prime ore della mattina le precipitazioni hanno interessato in particolare l’estremo Levante della regione, con 41.8mm di intensità massima oraria a Casale di Pignone (SP). Al momento non si registrano particolari criticità, anche se temporali continuano a svilupparsi sul Centro Levante: a Vobbia (GE) sono stati registrati 45mm nell’ultima ora.
La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. Il monitoraggio è disponibile su https://allertaliguria.regione.liguria.it/