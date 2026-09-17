Regate/ Millevele: “La Dolce Vita” terza di classe e undicesima assoluta

Grande prova dell’X 35 di Maurizio Manzoli, con un equipaggio tutto targato Circolo Nautico Rapallo. A bordo anche il giovanissimo Andrea Ferrari, promessa della scuola vela del Circolo.

Anche quest’anno il Circolo Nautico Rapallo ha lasciato il segno alla Millevele, la prestigiosa manifestazione organizzata dallo Yacht Club Italiano nello specchio acqueo genovese, uno degli appuntamenti ormai tradizionali della grande vela italiana.

Con 212 imbarcazioni sulla linea di partenza, la Millevele richiama ogni anno equipaggi e yacht di diversa tipologia e dimensione, in una sorta di grande festa della vela che, pur nascendo come veleggiata, viene affrontata da molti partecipanti con grande attenzione e spirito agonistico. Un appuntamento che, per dimensioni, richiama in qualche modo la celebre Barcolana triestina, pur mantenendo caratteristiche e numeri propri.

Sabato 12 settembre, sotto un bel sole e con poco vento nelle fasi iniziali, è stato l’X 35 “La Dolce Vita” di Maurizio Manzoli, esperto skipper e legend storico del Circolo Nautico Rapallo, a mettersi subito in evidenza.

L’equipaggio era composto interamente da soci CNR: Michele Chiappe, Paolo Simonini, Nicoletta Sacco e Matteo Bavestrello, insieme a una presenza particolarmente significativa, quella del giovanissimo Andrea Ferrari, promessa della scuola vela del nostro Circolo.

Le spettacolari immagini riprese dal drone raccontano perfettamente l’avvio della regata: “La Dolce Vita” scatta davanti a tutti nella propria categoria, senza avversari immediatamente davanti alla prua, regalando un’immagine che dice già molto sulla determinazione dell’equipaggio.

La regata è poi proseguita in condizioni impegnative, con poco vento e una lunga fase di confronto con gli avversari. “La Dolce Vita” ha saputo difendersi con grande continuità, chiudendo con un prestigioso terzo posto di categoria, su ben 43 imbarcazioni, e conquistando anche l’11° posto nella classifica generale delle 212 barche partecipanti.

Ma la presenza del Circolo Nautico Rapallo non si è fermata qui.

Al traguardo anche Roberto Gallotti con il suo “Linus”, un Grand Soleil 48, che ha concluso al 7° posto di categoria e al 24° posto assoluto.

Buona anche la prova di Giorgio Savasta, socio del CNR, al timone di “Baccalà Due”, Hallberg-Rassy HR 36 Mark I, che ha portato a termine la Millevele classificandosi al 27° posto assoluto.

Tre barche, tre equipaggi e una presenza che ancora una volta ha portato il guidone del Circolo Nautico Rapallo nelle posizioni di rilievo di una delle più importanti manifestazioni veliche italiane.

E forse la soddisfazione più bella sta proprio nella composizione dell’equipaggio de “La Dolce Vita”: accanto all’esperienza di uno skipper come Maurizio Manzoli, soci attivi del Circolo e un giovanissimo allievo della scuola vela. Esperienza e nuove leve insieme, sulla stessa barca e con lo stesso guidone.

Un risultato che per il Circolo Nautico Rapallo rappresenta una bella conferma della qualità della propria attività velica e della competenza di chi, ogni giorno, trasmette ai più giovani passione, tecnica e cultura del mare.