Rapallo: stasera in Consiglio mozioni su Amt e parco di Portofino

Da Francesco Angiolani e Andrea Carannante, comunicato congiunto

Consiglio comunale stasera, giovedì 17 settembre 2026, alle ore 20:30. L’assemblea si terrà nella sala consiliare e potrà essere seguita anche da casa in televisione, sintonizzandosi sul canale 99 del digitale terrestre.

I consiglieri comunali di opposizione Angiolani e Carannante invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a una seduta particolarmente rilevante per il futuro del territorio, che si aprirà proprio con la discussione di due mozioni presentate dai due membri dell’opposizione. Attraverso questi documenti, si chiama apertamente in causa l’amministrazione comunale, sottolineandone l’atteggiamento immobile e remissivo. Troppe volte, infatti, questa giunta ha scelto la strada della passività di fronte ai temi più caldi del territorio; adesso è il momento che Sindaca e Giunta smettano di subire gli eventi, prendano finalmente una posizione netta e diano risposte certe e concrete alle urgenze dei cittadini.

La prima mozione, a firma del consigliere Carannante, è dedicata alla crisi di AMT. Il documento esprime totale solidarietà nei confronti dei lavoratori dell’azienda di trasporto pubblico, che stanno attraversando un momento di forte criticità, e verso tutti i cittadini che subiscono quotidianamente le pesanti ricadute negative sulla mobilità locale. Un tema fondamentale per garantire servizi essenziali ed efficienti al comprensorio.

La seconda mozione, presentata dal consigliere Angiolani, affronta il tema del Parco di Portofino. L’atto impegna la Sindaca e la giunta a esprimere una netta contrarietà all’ipotesi di un Parco limitato a tre comuni, a richiedere la salvaguardia dell’Area Marina Protetta e ad auspicare formalmente l’ingresso di Rapallo all’interno del perimetro del Parco, così da tutelare e valorizzare adeguatamente il patrimonio naturalistico e amministrativo cittadino.