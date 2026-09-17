Rapallo: in Consiglio manca il numero legale, seduta interrotta

Mentore Campodonico

Consiglio comunale di Rapallo. Dopo le mozioni proposte dai consiglieri Andrea Carannante e Francesco Angiolani, quattro membri dell’opposizione lasciamo l’aula e la seduta viene in un primo tempo sospesa e poi interrotta per mancanza del numero legale. I quattro sono: Andrea Annichiarico, Pier Giorgio Brigati Andrea Carannante e Francesco Angiolani. Già erano assenti per l’opposizione Armando Ezio Capurro e Gaia Mainieri. E nella maggioranza tre consiglieri: Eugenio Brasey, Franco Parodi e Fabio Proietto.

La seduta inizia con la lettura di una lunga mozione di Andrea Carannante che traccia il noto quadro della situazione Amt, in cui sono penalizzati dipendenti e utenti. Un ottimo assist per il sindaco Elisabetta Ricci che si è detta concorde sulla situazione tracciata e ha spiegato come i suoi interventi presso Amt, hanno migliorato la situazione per le linee di Montallegro e San Massimo e attende risposte per ulteriori richieste che ha avanzato.

Più complessa la mozione di Francesco Angiolani che ricalca la tesi che dopo 90 anni che il parco di Portofino a tre comuni funziona, oggi il non ampliamento minaccerebbe “la sopravvivenza” di Rapallo; accogliendo indirettamente anche la tesi che le sentenze della magistratura valgano più delle decisioni della politica. Angiolani ritiene che un sindaco, presidente della Comunità del Parco quale è Ricci, debba far sentire la voce della città. Il sindaco condivide parte della mozione ma, per quanto riguarda la votazione, chiede che il documento venga scisso in due parti. Il presidente del Consiglio Mentore Campodonico spiega che ciò, a norma di regolamento, è possibile, ma occorre che il proponente accetti. Angiolani per decidere chiede una sospensiva e al rientro rifiuta. Sull’argomento interviene Elisabtta Lai che ricorda come Rapallo abbia già deciso durante la scorsa amministrazione di entrare nel parco, in relazione al solo territorio non rapallizzato. Intervengono inoltre per dichiarazione di voto Pier Giorgio Brigati, Andrea Carannante, Francesco Angiolani e Andrea Annichiarico. La mozione, posta al voto, ottiene quattro voti favorevoli e 8 contrari.