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Attualità
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“Portofino Talks”, presenti tre assessori regionali

17 settembre 2026 | 19:56
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

&#8220;Portofino Talks&#8221;, presenti tre assessori regionali

Da ufficio stampa Regione Liguria 

Domani, venerdì 18 settembre, a Portofino, in piazza Martiri dell’Olivetta, gli assessori regionali Luca Lombardi, Marco Scajola e Claudia Morich parteciperanno alla seconda edizione di “Portofino Talks – Una piazzetta sul mondo”, organizzata da Philia Associates insieme al Comune di Portofino; due giornate di incontri, interviste e tavole rotonde dedicate alle principali sfide dell’Italia e dell’Europa.