“Portofino Talks”, presenti tre assessori regionali

Domani, venerdì 18 settembre, a Portofino, in piazza Martiri dell’Olivetta, gli assessori regionali Luca Lombardi, Marco Scajola e Claudia Morich parteciperanno alla seconda edizione di “Portofino Talks – Una piazzetta sul mondo”, organizzata da Philia Associates insieme al Comune di Portofino; due giornate di incontri, interviste e tavole rotonde dedicate alle principali sfide dell’Italia e dell’Europa.