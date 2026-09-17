Lavagna: all’Accademia corsi per guide turistiche e ambientali

Dall’ Accademia del Turismo Lavagna

L’evoluzione del mercato turistico parla chiaro: il pubblico ricerca un contatto sempre più autentico con l’identità locale, prediligendo esperienze sostenibili, competenti e su misura. Per rispondere a questa crescente domanda di professionalità ad alto profilo, Accademia del Turismo presenta un piano formativo integrato pensato per formare e aggiornare gli operatori del settore, trasformandoli in veri e propri ambasciatori ed esperti del patrimonio regionale.

La nuova offerta formativa è pensata per valorizzare l’intero patrimonio naturale, artistico e culturale della Liguria e si articola in due percorsi complementari: da un lato la formazione abilitante per Guide Ambientali Escursionistiche (GAE), dall’altro un ricco catalogo di corsi di specializzazione e aggiornamento per Guide Turistiche già abilitate.

Turismo outdoor: la qualifica ufficiale per Guide Ambientali Escursionistiche (GAE)

Il corso GAE, riconosciuto da ALFA Liguria, prevede 300 ore complessive, con lezioni teoriche in presenza laboratoriali e ben 50 dedicate a esercitazioni pratiche ed escursioni nei contesti più iconici della regione, tra cui le Cinque Terre, Portofino, l’Isola Palmaria e l’Alta Via dei Monti Liguri. Il programma offre una preparazione ad ampio raggio: dalla topografia, cartografia e uso del GPS fino alla geologia, botanica, gestione del rischio e primo soccorso in contesti naturali, senza tralasciare gli strumenti di marketing essenziali per l’avvio della propria attività.

Le due edizioni, in programma da ottobre, sono aperte a 22 partecipanti. Richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la conoscenza di una lingua straniera. Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato l’attestato di qualifica abilitante ai sensi della legge n. 44/1999, requisito fondamentale per l’iscrizione al Registro di riferimento e per operare legalmente sul mercato. Le iscrizioni scadranno l’8 ottobre 2026, mentre le selezioni si terranno il 12 ottobre a Lavagna. Il costo è di € 2.300,00 IVA inclusa (comprensivo della maggior parte dei trasporti e biglietti per le uscite).

Alta specializzazione e aggiornamento per Guide Turistiche

Parallelamente, Accademia del Turismo lancia un ricco catalogo di corsi a pagamento per Guide Turistiche, un’offerta d’eccellenza autorizzata dal Ministero del Turismo e idonea ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per gli iscritti all’Elenco Nazionale. Progettato in stretta collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche della Liguria, il piano si avvale di docenti di profilo accademico e specialisti di settore per offrire approfondimenti di grande rigore scientifico e metodologie narrative site-specific.

I partecipanti possono scegliere tra una vasta gamma di argomenti fruibili in modalità mista (sessioni teoriche online e sopralluoghi didattici sul campo): dalla storia, alla tradizione, dalla devozione all’iconografia, dall’arte alla cultura letteraria, analizzando sia il Patrimoni UNESCO e la grande arte per imparare le metodologie integrate al fine di interpretare le evoluzioni stilistiche di siti iconici quali i Palazzi dei Rolli, le Cinque Terre e Portovenere, sia il Paesaggio botanico e itinerari letterari, con dallo studio dei giardini delle ville storiche della Riviera e dell’acclimatazione ottocentesca (con uscite ai Parchi di Nervi) fino agli itinerari urbani dedicati alle vite e alle opere dei poeti Eugenio Montale e Giorgio Caproni, realizzati in collaborazione con l’Università e il Comune di Genova.

Per garantire un’elevata qualità didattica, i corsi per guide turistiche sono previsti a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti a classe, con selezioni in ordine cronologico d’iscrizione. La scadenza per le domande è fissata al 15 ottobre 2026.